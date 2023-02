Outre-mer : La différenciation au service du développement et de l’égalité républicaine

Le PCF souhaite contribuer à répondre aux difficultés urgentes et immédiates des Outre-mer et participer aux réflexions des partis progressistes des Outre-mer sur le devenir de ces territoires dans le respect de leurs histoires et spécificités respectives.

Fidèle à la longue tradition historique qui le lie aux peuples des Outre-mer et conscient de l’importance des enjeux actuels, le Parti communiste français entend participer à ce travail de réflexion et de propositions, ainsi qu’il l’a toujours fait à chaque rendez-vous décisif entre les Outre-mer et la République.

Nous organisons un colloque ouvert au plus grand nombre en liaison avec le groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste (CRCE) au Sénat et le groupe de la Gauche démocrate et républicaine (GDR) à l’Assemblée nationale, rassemblant les député·e·s communistes et dix député·e·s d’Outre-mer.

Les Outre-mer traversent une crise multidimensionnelle qui s’est encore aggravée sous les effets conjugués de l’épidémie de Covid et du conflit en Ukraine. Les conséquences sont durement vécues par les populations confrontées à des inégalités croissantes, à l’extrême pauvreté, à la vie encore plus chère.

En mai 2022, sept responsables des exécutifs locaux ont signé un véritable cri d’alerte avec l’Appel de Fort-de-France. En septembre, la Fête de l’Humanité organisait une rencontre avec des parlementaires des Outre-mer.

Tout récemment, la majorité des députés de ces territoires se sont réunis en séminaire à Cayenne. L’État, de son côté, a engagé un processus d’échanges assorti d’un calendrier précis.

Nous voulons participer à la réflexion en cours sur les relations entre les Outre-mer et le pouvoir central en vue notamment de définir, pour chacun des territoires, le cadre institutionnel le plus propice à son développement. Vingt ans après la révision constitutionnelle qui a institué le « statut à la carte », une nouvelle étape s’impose qui demande, à son tour, des réponses à la hauteur des défis. L’objectif de cette première rencontre est d’apporter un éclairage sur le champ des possibles, sur les évolutions souhaitées et sur les démarches déjà engagées par les acteurs locaux. Elle doit permettre de faire ressortir les points de convergence mais aussi la nécessité de s’orienter résolument, dans le cadre de la République française, vers une différenciation réelle des politiques publiques respectueuse du droit à l’égalité.

