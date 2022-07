Pour le respect de l’état de droit en Ukraine : la guerre ne justifie pas l’arbitraire

La guerre déclenchée par Vladimir Poutine le 24 février dernier est odieuse. Notre solidarité avec les victimes de ce conflit, en premier lieu avec le peuple d’Ukraine, est intacte pour contraindre le pouvoir russe à un cessez-le-feu et au retrait des troupes.

Notre solidarité va à l’ensemble du peuple d’Ukraine qui a besoin d’unité, du respect de sa diversité, et de la liberté d’expression de l’ensemble de ses composantes et de ses représentants, y compris des opposants au gouvernement actuel. L’Ukraine indépendante s’est construite originellement non pas sur l’imposition autoritaire d’un modèle nationaliste unique, mais sur le respect du pluralisme de la population et de ses choix politiques.

Or, aujourd’hui, la liberté d’expression démocratique et l’état de droit n’existent plus en Ukraine. Les services de sécurité se sont arrogés des pouvoirs discrétionnaires. Douze partis politiques d’opposition ont été dissous, parmi lesquels figure le Parti communiste d’Ukraine qui a été interdit définitivement le 6 juillet. Par ailleurs, près de 25 000 personnes ont été arrêtées arbitrairement pour motif politique depuis le 24 février. Parmi elles figurent Alexandre et Mikhail Kononovitch, membres des jeunesses communistes, qui ont lancé un appel au Parlement européen. Leur procès a commencé la semaine dernière.

Le PCF condamne avec force l’atteinte faite au pluralisme démocratique et au respect de l’état de droit en Ukraine. Il exprime à nouveau sa solidarité avec les forces progressistes et de paix en Ukraine.

Il exige la légalisation des organisations d’opposition, de gauche et communistes dans le pays et l’arrêt immédiat des atteintes répétées aux droits de l’homme, en direction des militants politiques de gauche et des pacifistes.