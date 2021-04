Présidentielle et législatives de 2022 – Vote des communistes les 7, 8 et 9 mai : Adresse aux communistes

Les 10 et 11 avril dernier s’est tenue la conférence nationale de notre parti consacrée aux échéances présidentielle et législatives de 2022. Avec toutes les fédérations, les sections, tous les camarades mobilisé·e·s, nous avons réussi à organiser un événement politique inédit. Pendant un jour et demi, 1 000 délégué·e·s de nos 96 fédérations réuni·e·s dans leurs locaux, ceux des sections ou encore chez des camarades, ont pu débattre ensemble dans le respect des consignes sanitaires et voter, mis·e·s en relation au niveau national par un système de visioconférence.

C’est une prouesse technologique qu’aucune force politique, syndicale ou associative n’avait encore réalisée. C’est la marque de la force de notre collectif militant, d’un parti national décidé à peser sur la vie politique du pays, mobilisé pour être toujours plus utile à nos concitoyen·ne·s. C’est aussi la démonstration qu’il est possible, dans cette période de pandémie, de continuer à faire vivre la démocratie, de lutter et de reconstruire l’espoir.

Plus d’une centaine de camarades ont pu exprimer lors du débat, dans la diversité, leurs analyses et leurs propositions pour ces échéances.

Les délégué·e·s se sont prononcé·e·s à 66,41 % pour l’option 1, celle proposant de présenter une candidature communiste à la présidentielle et de travailler à construire un pacte d’engagements communs pour les élections législatives. Et à 73,57 % les délégué·e·s ont choisi de proposer la candidature de notre secrétaire national, Fabien Roussel, à l’élection présidentielle.

L’option 2, alternative à ces propositions, a obtenu 29,44 %. Elle propose de travailler un processus commun avec les autres forces de gauche et de réunir une nouvelle conférence nationale au second semestre pour se prononcer sur les résultats de cette démarche.

C’est désormais aux communistes de choisir et, concernant l’option 1, s’ils confirment le choix de la conférence nationale, de décider le candidat que le PCF présentera à l’élection présidentielle.

Le vote se déroulera les 7, 8 et 9 mai.

Toutes les sections sont invitées à se réunir pour rendre compte de la conférence nationale, débattre des options et des propositions de candidatures ainsi que des initiatives politiques à prendre nationalement et localement pour faire vivre ces choix. Je t’invite à participer à ces débats et au vote.

Soyons nombreux à participer à ce vote afin de donner le plus de force possible aux choix majoritaires qui en résulteront.

Igor Zamichiei

Responsable national à la Vie du parti

Paris, le 14 avril 2021