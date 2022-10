Prix Nobel de littérature à Annie Ernaux : Sa révolte contre toutes les dominations irrigue toute son oeuvre

Annie Ernaux vient de recevoir le prix Nobel de littérature. Elle est la première autrice française à le recevoir. Depuis 50 ans, récit après récit, son écriture exigeante nous livre une radiographie de la France qui nous secoue autant qu’elle nous permet de mieux appréhender le réel. L’intimité qu’elle y dévoile fait écho à nos propres perceptions, à nos propres souvenirs, à tel point point que l’on se demande : recueille-t-elle notre mémoire collective ou l’alimente-t-elle ?

Elle a bouleversé le paysage par son style neuf et les sujets qu’elle a osé aborder la première : la difficulté et la joie d’être une femme, de vivre ses désirs pleinement dans une France trop cadenassée, la difficulté aussi de n’être pas née dans le « bon milieu ». Sa révolte contre toutes les dominations irrigue toute son oeuvre et a ouvert la voie à bien d’autres. Je salue aujourd’hui ce prix décerné à une femme libre et à une grande écrivaine de notre temps.