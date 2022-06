Répondre aux urgences du pays – Extraits de la déclaration de Fabien Roussel du 22 juin

La constitution du groupe de la Gauche démocrate et républicaine au lendemain des élections présidentielle et législatives est essentielle pour la gauche, pour le monde du travail et pour tous les habitant·e·s de France continentale et d’Outre-mer épris de justice sociale et fortement attachés aux valeurs d’une République qui respecte tous ses citoyens. Nous aurons à cœur de nous mettre au service de tous et de porter leurs colères et leurs espoirs, leurs exigences de dignité, de solidarité et d’égalité.

Comme nous nous y sommes engagés au lendemain de l’élection présidentielle, les députés du groupe GDR travailleront de concert avec les autres groupes parlementaires de la Nouvelle union populaire écologique et sociale (Nupes). Avec le groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste (CRCE), dont sa présidente Éliane Assassi vient de déposer une proposition de loi pour encadrer l’usage des cabinets conseils, c’est une force qui comptera dès les prochaines semaines.

L’ensemble des propositions que nous avons défendues lors des élections législatives avec l’alliance de gauche et lors de la campagne présidentielle de «La France des jours heureux» seront au cœur de cette rentrée parlementaire.

C’est d’ailleurs ce que j’ai rappelé au Président de la République ce mardi 21 juin 2022 lors de notre entretien.

Je lui ai à nouveau rappelé, en toute franchise, qu’une grande majorité de nos concitoyen·ne·s rejetaient avec force sa politique, et notamment son projet de réforme portant l’âge de départ en retraite à 65 ans. Mettre à l’ordre du jour cette réforme serait une véritable provocation.

J’ai demandé au contraire que des mesures soient prises sans délai par l’exécutif pour répondre à la crise sociale et économique d’une extrême gravité pour notre peuple et pour l’avenir du pays.

En tête de ces mesures, le pouvoir d’achat :

L’augmentation de 15 % du Smic et du point d’indice des fonctionnaires de 10 % au 1er juillet, ainsi que la reconnaissance stricte des qualifications et de l’ancienneté.

La convocation urgente d’une conférence salariale visant à l’augmentation sensible de tous les salaires.

La hausse des pensions de retraites sur le montant du Smic réévalué et la baisse de la CSG sur les retraites.

La baisse immédiate des prix des carburants par la diminution des taxes.

Le rétablissement de la demi-part fiscale pour les veuves et les veufs.

Un plan d’embauche immédiat pour l’éducation nationale et la santé.

Pour financer ces mesures, j’ai rappelé l’urgence de mieux distribuer les immenses richesses dont dispose le pays. J’ai alerté le chef de l’État sur la hausse des taux et la nécessité d’agir sur la Banque centrale européenne pour obtenir des prêts à taux négatifs. Cela permettrait d’investir massivement dans la transition écologique, dans l’emploi et la recherche, dans le soutien aux TPE et PME.

Pour agir concrètement sur l’explosion des prix de l’énergie et des matières premières, j’ai demandé au Président de la République de convoquer en urgence une réunion avec tous les acteurs intermédiaires pour leur imposer de mettre un terme aux pratiques spéculatives.

Dans le même esprit, et à l’instar de l’Espagne et du Portugal, j’ai proposé que la France décide enfin de sortir du système tarifaire européen, ce qui permettrait de faire baisser sensiblement le prix de l’électricité produite à moindre coût en France.

Par ailleurs, j’ai souhaité interroger le Président de la République sur les initiatives que la France allait prendre concernant le conflit en Ukraine, pour l’obtention d’un cessez-le-feu en Ukraine.

Les Françaises et les Français peuvent compter sur le groupe GDR à l’Assemblée et le groupe CRCE du Sénat pour faire avancer toutes les propositions, les mesures en faveur de la paix comme celles qui répondraient aux urgences sociales et écologiques. µ

Fabien Roussel

secrétaire national du PCF, député du Nord

Mercredi 22 juin 2022