Retour de la Fête de la Marseillaise en Vaucluse – Un engagement payant des camarades

La fête de la Marseillaise est un événement populaire majeur à Avignon, qui avait eu lieu pour la dernière fois il y a cinq ans. Le retour du journal sur le Grand Avignon et l’engagement des communistes du Vaucluse ont permis de relancer la fête cette année. Ce fut une grande réussite, notamment en terme de participation, puisqu’il a été compté jusqu’à 800 personnes sur la fête en même temps, bien au-delà des estimations.

Cette journée a été un lieu de rencontres et de débats. En effet, outre ceux du Parti communiste et du journal, une vingtaine d’associations, syndicats et partis politiques ont tenu un stand lors de cet évènement, proposant parfois des expositions. Plusieurs élus locaux et nationaux étaient présents : non seulement des élus communistes mais également des élus de l’ensemble de la gauche, et même de droite. Un débat entre forces de gauche sur les questions écologiques a eu lieu le matin, marquant nos visions différentes de la solution à une problématique que nous partageons.

Une présentation du livre de Philippe Pivion, La nuit se déchire à Tours, s’est tenue au même moment et a permis de revenir sur le contexte du congrès de Tours et le grand élan populaire qu’a représenté l’adhésion à la IIIe Internationale.

L’après-midi, la Ligue des droits de l’homme a organisé un débat sur la question mémorielle de la guerre d’Algérie, réflexion importante pour comprendre une matrice de l’extrême droite en France.

Enfin, notre secrétaire national, Fabien Roussel, a tenu un meeting qui a rassemblé plus de 500 personnes. Cela a été l’occasion pour lui de revenir sur les luttes en cours à Verbaudet nationalement et localement à Sonelog. Il a également rappelé le rôle historique porté par le journal la Marseillaise dans la lutte contre le racisme et l’extrême droite et dénoncé la stratégie du gouvernement qui détourne l’attention sur l’immigration au lieu de répondre aux véritables priorités des citoyens. Il a porté un discours offensif, défendant l’idée que la gauche doit faire envie et a appelé à la mobilisation le 6 juin pour continuer la lutte contre la réforme des retraites.

La journée s’est finalement conclue en musique. Après une transition musicale par les Harlem Funk Trotters, la soirée s’est terminée par un concert de David Vincent (ancien des Amis d’ta femme), qui a su transmettre son énergie et sa passion malgré un nombre plus réduit de participants restés pour clore cette belle fête.

Grace à l’implication de dizaines de camarades sur la fête, cette journée a été une belle réussite. Les communistes vauclusiens ont montré leur force collective et d’organisation. Il s’agissait cette année de mesurer notre capacité à porter cet évènement pour le pérenniser dans le temps. Après cette journée, une chose est certaine : la fête de la Marseillaise est bel et bien de retour à Avignon. Rendez-vous l’année prochaine !

Fred Soula

Photos, Olivier Cresson et Julien de Benito