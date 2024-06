Depuis la dissolution, tout s'accélère et c'est l'avenir de la France dont il sera question les 30 juin et 7 juillet.

Face au plus grand des périls pour la République, l'accession de l'extrême droite au pouvoir, j'ai fait le choix du rassemblement des forces politiques de gauche et, nous l'avons vu depuis, de forces sociales et citoyennes qui veulent ouvrir un chemin d'espoir avec le nouveau front populaire.

Or, tout est fait dans cette courte campagne électorale pour diviser, produire de la peur et du repli sur soi.

Chacun y va de ses mensonges pour éliminer ses adversaires, pour empêcher le Nouveau Front populaire de gagner, avec la hausse des salaires, des retraites pour tous nos concitoyens et de réaliser avec l'aide du monde du travail de grandes conquêtes sociales, écologiques, démocratiques.

Et le débat politique est réduit à des caricatures et est sans cesse personnalisé à outrance.

Par exemple, l'idée d'une nomination au poste de Premier ministre de Jean-Luc Mélenchon, qu'il alimente lui-même, n'a jamais fait l'objet d'un accord entre les forces du front populaire.

C'est faux et insupportable.

Les habitants de la 20ème circonscription connaissent mes convictions tout comme mon indépendance d'esprit.

Mon engagement est total pour unir et rassembler dans le respect de la démocratie et de la dignité humaine.

La République, le Parlement, les Françaises et les Français ont besoin d'apaisement, d'écoute, de respect. Seul l'intérêt général doit primer. Cela sera mon unique boussole.



Fabien Roussel