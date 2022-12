Stages régionaux du PCF – Former des cadres communistes partout sur le territoire

Le 19 novembre 2022, à Port-de-Bouc (Bouches-du-Rhône), s’est ouverte la toute première édition du dernier né des stages du secteur formation : le stage régional. Destiné à la formation des cadres locaux du Parti, il accueille des camarades exerçant des responsabilités dans des cellules, sections et fédérations. Ce stage est un échelon intermédiaire, complémentaire du stage-cadre national se déroulant sur deux semaines et deux week-ends de formation (cf. Communistes du 16/11/22).

Organisé sur deux week-ends (sur place) et deux soirées (en visio), il permet à un nombre plus important de cadres locaux du Parti de se former grâce au format plus restreint que le stage-cadre et à la proximité du lieu de formation à l’échelle régionale.

Pour cette première édition organisée en PACA, des camarades de 4 fédérations de la région participent au stage, dont la seconde moitié aura lieu début janvier.

Les stages régionaux visent plusieurs objectifs :

Approfondir les outils théoriques et la réflexion sur de nombreux aspects : l’économie, la transition écologique, le capitalisme et l’impérialisme, la jeunesse…

Acquérir ou approfondir les éléments pratiques indispensables pour exercer ses responsabilités : la prise de parole et l’animation de réunion, l’organisation d’une activité militante, la gestion des réseaux sociaux, la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, les aspects financiers…

Travailler des points spécifiques aux réalités politiques de la région : pour le premier stage en Provence-Alpes-Côte d’Azur ce sont les enjeux méditerranéens qui sont au programme. Ces éléments seront fixés entre le secteur formation et les fédérations participantes pour chaque stage.

En plus des éléments du programme, les échanges entre les camarades, à la fois lors des formations mais aussi en-dehors (temps de pause, repas, soirées), permettent des échanges de réalités et de pratiques militantes différentes et enrichissantes pour l’ensemble des participant·e·s.

Ce nouvel échelon de stage de formation nous permet, en plus de renforcer notre capacité à former les cadres du Parti partout sur le territoire, de poser les bases d’un parcours de formation national permettant aux camarades d’acquérir progressivement des connaissances et pratiques complémentaires et approfondies au fur et à mesure des différents stages de formation. Cela permet également, une fois le stage régional organisé dans plusieurs régions, de faire évoluer notre stage-cadre en prenant en compte les connaissances et pratiques déjà acquises par les camarades dans les stages précédents, et par conséquent de pouvoir aller plus loin dans la formation de nos camarades. Cela constitue un enjeu majeur de l’histoire prochaine de notre parti.

Pour toute demande d’informations ou d’organisation d’un stage régional, contacter le secteur formation : [email protected]

Antonin Picquart

Le secteur formation national du PCF