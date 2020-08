International

Turquie: R.T. Erdogan porte la responsabilité de la mort de l'avocate Ebru Timtik

Ebru Timtik, une jeune avocate turque, vient de trouver la mort dans les prisons de R. T. Erdogan.

Condamnée à l'occasion d'une parodie de procès à treize ans de prison pour "appartenance à une organisation terroriste", elle avait, avec son confrère Aytal Unsal, entamé une grève de la faim. Au terme de 238 jours, elle a expiré sans qu'aucune libération anticipée ne lui soit accordée.

En quelques mois, quatre détenus politiques sont décédés dans les mêmes circonstances. Depuis l'arrivée au pouvoir de R.T. Erdogan, une implacable répression s'abat sur tous ceux qui expriment la moindre opposition et plus particulièrement les élus et les militants du Parti démocratique des peuples (HDP) ainsi que les Kurdes. Cependant, en dépit de la brutalité et de l'inhumanité de ce régime, les forces démocratiques résistent à la violence nationaliste et islamiste qui sème la terreur à l'intérieur du pays mais aussi la guerre en Syrie, en Irak, en Libye et en Méditerranée orientale.

Face à cette barbarie, le Parti communiste français (PCF) exprime sa solidarité totale avec les peuples de Turquie.

Parti communiste français

Paris, le 28 août 2020