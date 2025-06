Une nation qui ne fait pas de ses enfants une priorité est une nation sans avenir.

Le PCF exprime son immense tristesse après l’effroyable meurtre d’une assistante d’éducation ce mardi 10 juin. Nous souhaitons apporter à ses proches, à ses collègues, à toute la communauté éducative nos plus sincères condoléances.



L’école doit être​ un lieu d’émancipation, protégé de la violence, un lieu où élèves comme personnels peuvent travailler, apprendre, grandir et s’épanouir en toute sécurité.

Mais la précarisation des familles, l’atomisation des individus et l’isolement social, l’abandon de la santé scolaire, de la psychiatrie infantile ou adulte, la fragilisation des services sociaux, la casse organisée de l’ensemble de nos services public et l’assèchement des budgets des collectivités locales conduisent inévitablement à ériger la maltraitance des êtres humains en système.

Face à la surenchère de propositions sécuritaires qui ont, partout dans le monde, démontré leur inefficacité, nous avons le devoir de refonder d’urgence notre pacte social en remettant au coeur de celui-ci, au coeur de nos engagements constitutionnels, la protection des plus fragiles en général et celle des enfants en particulier.

Les personnels travaillant avec des enfants alertent depuis des années.

Les assistants et assistantes d’éducation sont au contact direct et permanent des enfants. Leurs missions sont essentielles. Ils font partie, pourtant, des grands oubliés de l’Education nationale.

En plus d’une grande précarité, ils subissent des conditions de travail dégradées - parfois un adulte pour plus de 150 élèves – qui rendent leurs missions éducatives impossibles. Ils et elles ne sont pas des vigiles mais bien des éducateurs qui forment à travers leurs actions des citoyens et citoyennes.

L’enfance et le soutien parental sont sacrifiés sur l’autel de l’austérité.

Alors que le gouvernement a annoncé faire de la santé mentale des jeunes une priorité, il projette de diminuer le temps des infirmières scolaires et des psychologues en établissement déjà si peu nombreux.

Avec une assistante sociale scolaire pour 1500 élèves, un médecin pour 12 000 élèves et 7400 infirmier·ères pour 60 000 établissements, comment assurer l’accompagnement et la protection de nos enfants ?



Ce ne sont pas seulement les professeurs qui manquent. Toute la communauté éducative est concernée. Hors de l’école, ce n’est guère mieux : les centres médico-sociaux sont débordés, l’aide sociale à l’enfance en détresse.

Une nation qui ne fait pas de ses enfants une priorité est une nation sans avenir.

Nos jeunes, à l’image de la société, vont mal. Il ne suffira pas seulement de mettre des pansements, il faut agir à la racine. Au-delà des recrutements et de la formation indispensables de personnels médico-social, d’enseignant·es, de CPE, d’assistant·es d’éducation… Il nous faut un projet de société émancipateur, un futur, dans lequel les jeunes ont envie de se projeter. L'école par sa promesse républicaine tient une place fondatrice dans ce projet.

Nous avons besoin d'une société qui fasse corps derrière son école et qui ne voit pas ses jeunes et ses enfants comme un problème mais comme un investissement impératif pour l'avenir.

Protéger les enfants, construire notre avenir collectif, c’est faire le choix du commun, du soin, de la solidarité.

Parti communiste français

Le 12 juin 2025.