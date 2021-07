Université d'été 2021 du PCF

Elle aura bien lieu ! Jusqu’à ces derniers jours, nous n’en étions pas encore sûrs mais l’évolution de la situation sanitaire et celle de la réglementation en vigueur ont fini par mettre du bleu au ciel et notre université d’été à Aix-en-Provence. Les 27, 28 et 29 août, nous retrouverons donc l’université d’Aix-Marseille et la faculté des lettres qui nous avait accueillis en 2019.

Les travaux, chacun en mesure la nécessité au lendemain du premier tour des élections départementales et régionales dont le niveau d’abstention vaut signal d’alerte démocratique maximale. Chacun en mesure la nécessité au cœur d’un moment pandémique qui n’en finit pas de remuer les consciences, de transformer le travail, de faire grandir les lourdes menaces de chômage. Chacun en mesure la nécessité à la veille d’échéances politiques majeures pour lesquelles les périls demeurent immenses et les cadeaux réservés aux communistes inexistants.

Les communistes vont donc travailler à Aix trois jours durant, dans ce département des Bouches-du-Rhône qui incarne tant de contradictions de la période, qu’elles soient électorales – avec les municipales de 2020 et les élections de cet été – ou sociales, qu’elles concernent la France ou tous les mondes vers lesquels est tourné ce département méditerranéen.

À Aix, il sera question des grands enjeux. Ce sera donc un temps fort en vue de la campagne des élections présidentielle et législatives qui sont déjà à l’agenda, n’en doutons pas, des forces du capital. Cela impliquera des ateliers abordant les questions de fond, bien sûr, mais, tout autant, des ateliers pratiques.

Au-delà, l’université d’été tâchera d’être, comme à son habitude, ce moment de respiration politique où on s’écoute, où on goûte le plaisir utile de la franche discussion politique, où se vit en actes la fraternité.

Bien sûr, l’édition 2021 ne pourra pas être exactement un retour aux modalités de 2019. Le virus est toujours là et ne permet pas d’envisager complètement cette perspective. Le nombre de participants sera donc limité à 500 participants.

Davantage encore que les années précédentes, nous vous appelons à vous inscrire tôt pour faire de cette université d’été provençale un moment riche, beau et utile.

Guillaume Roubaud-Quashie

Université d'été 2021

Adresse :

Faculté des arts, lettres, langues et sciences humaines –

29, avenue Robert-Schuman,

13100 Aix-en-Provence.

Inscriptions :

https://www.pcf.fr/universite

Le programme sera dévoilé dans les prochaines semaines.

Renseignements :

[email protected]

Tarifs :

- 180 € : Participation aux frais de l’université d’été et pension complète (hébergement vendredi et samedi soir en cité universitaire + repas des vendredi soir, samedi matin, midi et soir ainsi que dimanche matin)

- 100 € : Participation aux frais de l’université d’été et repas (vendredi soir, samedi midi, samedi soir)