Université d'été 2022

Université d’été du PCF - 26, 27, 28 août

Les communistes ont rendez-vous à Strasbourg du 26 au 28 août. Après une belle séquence provençale, l'université d'été prend ses quartiers en Alsace.

Analyses, propositions, projet, ateliers pratiques, découvertes, fraternité … Les ingrédients traditionnels du cocktail Université d’été seront réunis pour une édition 2022 dont nous aurons bien besoin pour comprendre le plus finement possible la mouvante séquence écoulée et dégager des chemins d'avenir.

Tarifs :

200 € : participation aux frais de l’université d’été et pension complète (repas vendredi soir, samedi midi, samedi soir et hébergement)

120 € : participation aux frais de l’université d’été et repas (vendredi soir, samedi midi, samedi soir)

Inscrivez vous en remplissant le formulaire suivant :

inscrivez-vous

Rappel : Les inscriptions individuelles ne sont définitivement validées qu’après accord des fédérations concernées.

Le programme et les informations pratiques seront publiés sur cette page.