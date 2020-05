International

Venezuela : dire stop au coup de force et ouvrir la voie de la solidarité au peuple vénézuélien

Depuis plusieurs jours, le gouvernement vénézuélien fait face à de nouvelles tentatives de déstabilisation soutenues en sous-main par l'Administration Trump.

Qu'il s'agisse de barbouzes directement télécommandés par l'administration américaine, de mercenaires missionnés par Juan Guaido l'auto-proclamé président, ou encore de combattants colombiens infiltrés par des « déserteurs » vénézuéliens comme le suppose l'ambassadeur russe au Venezuela, ces tentatives d'invasion en pleine pandémie du COVID19 ont lamentablement échoué.

Samedi et dimanche dernier, c'est par un tweet annonçant l'approche de bateaux vers Macuto de l’État de La Guaira proche de Caracas que l'opération a été dévoilée. Le gouvernement Maduro a confirmé lundi que deux Américains, anciens Marines ayant servi en Irak, figuraient parmi eux mais l'Administration Trump nie quelconque responsabilité en utilisant toujours la diplomatie twitter.

Ces coups de force contre la souveraineté du peuple vénézuélien sont inadmissibles, en particulier en pleine pandémie que les Etats-Unis ont eux-mêmes bien du mal à ralentir chez eux. La France doit les condamner et agir pour la levée des sanctions économiques qui frappent le Venezuela.

Alors que plusieurs institutions internationales (ONU, OMS, CEPAL) demandent la levée des sanctions économiques et embargo pour tous les pays aujourd'hui qui en subissent les lourdes conséquences parmi lesquels Cuba et le Venezuela, et un cessez-le-feu mondial durant la pandémie du COVID-19, Donald Trump, lui, continue à favoriser la violence politique et les « barbouzeries » pour déstabiliser un pays déjà en grande difficulté sociale, économique et politique.

Le Parti communiste français (PCF) continue à apporter sa solidarité au peuple vénézuélien qui lutte contre le coronavirus comme tous les pays d'Amérique latine en ce moment et qui lutte aussi pour vivre dignement dans un pays libre et souverain.

Les États-Unis doivent non seulement stopper immédiatement les sanctions économiques mais la solidarité internationale doit s'organiser pour permettre au peuple vénézuélien l'accès à la nourriture normalement et pas au « marché noir », l'accès à l'énergie, au carburant et à l'eau.

Laurent PEREA et Cécile DUMAS

responsables adjoints du secteur international du PCF