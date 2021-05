focus

Vote des communistes des 7,8 et 9 mai sur les choix du PCF pour les élections de 2022 :

Une décision souveraine des adhérent·e·s au terme d'un grand processus démocratique

Du 7 au 9 mai, les communistes votent lors d'une consultation interne sur les choix du PCF pour la présidentielle et les législatives 2022 ! Au PCF, les adhérent·e·s sont au cœur de toutes les décisions. C'est au terme d'un grand processus démocratique qu'elles et ils auront à voter durant ces trois jours, après de nouvelles assemblées générales de section, la conférence nationale qui s'est tenue en avril et des centaines de contributions individuelles et collectives. Cette démocratie est une force pour relever les défis politiques !

Qui peut participer au vote ?

Les adhérent·e·s du PCF depuis plus de 3 mois, c'est à dire dont l'adhésion a été faite avant le 9 février 2021 et qui sont à jour de cotisation ou se mettent à jour au moment du vote.

Sur quoi porte précisément le vote des communistes ?

Sur le choix stratégique du PCF pour les élections de 2022 : deux options sont soumises au vote.

- L'option 1 propose de présenter une candidature communiste à la présidentielle et de travailler à construire un pacte d'engagements communs pour les élections législatives : 66,41 % des délégué·e·s à la conférence nationale ont voté pour cette option.

- L'option 2, alternative à ces propositions, a obtenu 29,44 %. Elle propose de travailler un processus commun avec les autres forces de gauche et de réunir une nouvelle conférence nationale au second semestre pour se prononcer sur les résultats de cette démarche.

Sur le choix du candidat communiste à la présidentielle présenté par le PCF si les adhérent·e·s le décident : trois candidatures sont soumises au vote.

- Fabien Roussel, secrétaire national du PCF, qui est proposé par la conférence nationale, ayant recueilli 73,57 % des voix des délégué·e·s.

- Emmanuel Dang Tran (1,97 % des voix à la conférence nationale)

- Grégoire Munck (1,97 % des voix à la conférence nationale)

La conférence nationale, kezako ?

La conférence nationale est une réunion prévue par les statuts du PCF pour proposer aux adhérent·e·s les choix pour l'élection présidentielle. Elle s'est réunie les 10 et 11 avril et a constitué un événement numérique et politique inédit :

Pendant un jour et demi, 1000 délégué·e·s de nos 96 fédérations ont pu débattre ensemble et voter, mis·e·s en relation au niveau national par un système de visioconférence.

Les délégué·e·s ont adopté le bulletin de vote pour cette consultation interne et se sont prononcés sur les choix.

Consultez le texte de la conférence et le bulletin de vote !

Comment voter ?

Sur le bulletin de vote, coche la case correspondant à ton choix pour chacun des deux votes à émettre. Premier vote sur la stratégie : "Option 1, de la conférence nationale" ,"Option 2, alternative" ou "Abstention" (coche une seule case) ; 2ème vote sur le choix de la candidature à la présidentielle : un des trois candidats ou abstention (là aussi coche une seule case)

Au bureau de vote de ta section

Chaque section tiendra des permanences de vote : rapproche toi de ton/ ta secrétaire de section pour connaître les heures de vote prévues pour glisser ton bulletin dans l'urne et signer la feuille d'émargement.

Si tu n'es pas à jour de cotisation, prévoit de te mettre à jour lorsque tu viens voter.

Par procuration à un camarade de ta section

Chaque camarade peut être porteur d'une seule procuration. Le porteur doit lui-même remplir les conditions pour voter (adhérent depuis plus de 3 mois et à jour de cotisation). Si tu ne connais pas de camarade pouvant prendre ta procuration, adresse toi à ton/ta secrétaire de section ou à la fédération.

Un justificatif de procuration écrit doit être fourni au camarade qui viendra voter pour toi : soit un mail, soit une procuration signée.

Par correspondance à la section ou à la fédération

Une fois rempli le bulletin de vote doit être placé dans une enveloppe blanche fermée (sans nom ou aucun signe), elle-même placée dans une enveloppe fermée avec au verso ton nom, ton adresse et ta signature au recto l'adresse de ta section ou celle de la fédération.

Poste l'enveloppe rapidement pour être certain que ton vote arrive avant la clôture du scrutin.