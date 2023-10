Forces de gauche et écologistes, nous serons avec les syndicats le 13 octobre

En cette rentrée, les mauvais coups ne cessent de s’abattre sur nos concitoyennes et nos concitoyens.

L'inflation grève lourdement le pouvoir d’achat et la politique d'austérité du pouvoir prévoit d’amputer la dépense publique de plusieurs dizaines de milliards d’euros au cours des prochaines années, mettant à mal la nécessaire réponse aux besoins sociaux, éducatifs,sanitaires, culturels et aux exigences écologiques.

Gouvernement et Medef s’opposent à des mesures aussi essentielles que l’augmentation des salaires et des pensions, ou encore le blocage des prix des produits de première nécessité et de l’énergie, qui permettraient pourtant à chacune et chacun de vivre dignement.

La logique austéritaire interdit, dans le même temps, au pays d’engager les investissements urgents que nécessiteraient la reconstruction de nos services publics ou la transition écologique. À l’inverse, les crédits d’impôts et autres aides publiques accordées sans conditions ni contreparties ne cessent d’enrichir une poignée de gros actionnaires et de riches contribuables.

Pour faire passer une politique que l’immense majorité de la population rejette, le pouvoir en place accentue sa dérive autoritaire, bafoue les aspirations démocratiques du monde du travail, traîne en justice des syndicalistes, recourt systématiquement à l’article 49-3 de la Constitution.

Il est temps de dire stop, de nous mobiliser massivement pour mettre un terme à cette spirale dévastatrice.

Ce 13 octobre, l’intersyndicale en lien avec le mouvement syndical européen appelle à une grande journée de mobilisation contre l’austérité, pour l’augmentation des salaires et des pensions, pour l’égalité femmes-hommes.

Dans la toute récente bataille contre le passage à 64 ans de l’âge du départ à la retraite, nous nous sommes retrouvés unis en soutien aux organisations syndicales.

Nous serons de nouveau dans les rues du pays ce 13 octobre, dans le respect de nos différences et du rôle des organisations syndicales. Nous appelons les citoyennes et les citoyens, toutes les forces vives du pays, à rejoindre l'appel de l'intersyndicale, à participer aux rassemblements dans toute la France et à faire entendre avec force leurs colères et leurs revendications.

Forces de gauche et écologistes, unies aux côtés des organisations syndicales, nous avons la responsabilité d’apporter de nouveau notre concours au combat pour le droit de tous et toutes à vivre dignement, pour la justice sociale et climatique, pour la démocratie sociale.

Parti communiste français, Ensemble!, Gauche Démocratique et Sociale, Gauche Républicaine et Socialiste, L’engagement, Les Radicaux de Gauche, Mouvement Républicain et Citoyen, Nouvelle Donne, Nouvelle Gauche Socialiste, Parti Radical de Gauche

