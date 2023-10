Premier weekend d'action des communistes contre la vie chère : 178 initiatives organisées dans le pays !

Le week-end dernier, les communistes étaient mobilisés contre la vie chère et l'austérité, pour l'emploi et l'augmentation des salaires et des pensions.



Ce premier week-end d'action depuis lancement de notre campagne a été une réussite avec 178 initiatives déjà recensées dans 33 départements !



Distributions de tracts, points de rencontre, actions devant les stations essence, les supermarchés, rassemblements devant les préfectures et ventes solidaires de fruits et légumes ont permis de faire entendre avec force les propositions du PCF.



Alors que les prix flambent et que la situation devient insupportable pour les Français·es, nous proposons de :

- Indexer les salaires sur l’inflation, augmenter les salaires et les pensions et garantir l'égalité salariale femmes - hommes

- Bloquer les prix

- Baisser les taxes sur les carburants

- Sortir des logiques du marché européen de l'énergie

- Conditionner les aides publiques aux entreprises au respect de critères sociaux et environnementaux



Vendredi 6 octobre à 18h, Fabien Roussel sera aux côtés de Jean-Marc Tellier, député du Pas-de-Calais, de Cathy Apourceau-Poly, sénatrice du Pas-de-Calais et de dizaines de maires du département, devant la sous-préfecture de Lens pour y déposer plus de 12 000 pétitions contre la vie chère.



Pour amplifier la mobilisation et obtenir des avancées, le PCF appelle les Françaises et les Français à participer massivement à la manifestation du 13 octobre prochain à l'initiative de l'intersyndicale et prendra de nouvelles initiatives dans les semaines qui viennent.



Paris, le 4 octobre 2023.



Parti communiste français.