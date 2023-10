200 nouvelles brigades de gendarmerie d'ici 2027 : bonne nouvelle mais tant reste à faire ! (PCF)

La sécurité de nos concitoyens est un enjeu majeur. Le renforcement du service public dans ce domaine (police, gendarmerie et justice notamment) doit être une priorité pour que chaque habitant puisse vivre en sécurité, quel que soit son lieu de résidence ou sa condition sociale.

Pour le Parti communiste français et à l’opposé des logiques libérales actuellement en cours, nous appelons à une redéfinition des missions de nos forces de sécurité, accompagné d’un plan massif d’investissements au service d’une police et d’une justice de proximité, humaine et réparatrice.

Cela passe par un recrutement de fonctionnaires en nombre suffisant pour la police nationale, une formation initiale et continue renforcée, un moratoire sur les réformes délétères en cours telles que celles qui affectent la police judiciaire, une refonte de la doctrine du maintien de l’ordre ou encore une amélioration de l’attractivité de ces filières par une revalorisation des salaires, des conditions de travail et de vie des agents.

Cela passe encore par des moyens accrus pour la gendarmerie nationale, dont la présence territoriale est essentielle, en particulier dans les zones rurales et péri-urbaines qui sont elles-mêmes victimes de la montée des violences, de la délinquance et de la criminalité.

Dans ce cadre, la création annoncée ce jour de 2 100 postes de gendarmes dédiés à la mise en œuvre de plus de 200 nouvelles brigades de gendarmerie est positive.

Mais ce renforcement des forces de gendarmerie, comme celle des forces de police, ne compense pas, loin de là, les dizaines de milliers de postes supprimés par la Droite, ni les dizaines de milliers de postes perdus suite aux démissions de gendarmes et de policiers ces dernières années.

Ce renforcement, s’il va dans le bon sens, ne permettra pas non plus de prendre en compte les défis que nos forces de sécurité doivent relever : menaces terroristes élevées, violences intra- familiales, sexistes et sexuelles, hausse des trafics de drogue, d’armes et d’êtres humains, cyber- sécurité pour protéger nos concitoyens des fraudes numériques, lutte contre le blanchiment d’argent, la corruption et la fraude fiscale.

La route est donc encore longue pour réparer ce qui a été cassé et remettre en place une politique républicaine de sécurité, qui se déploie au plus près des populations et soit à leur service. Seul un effort pérenne en ce sens sera à même de répondre efficacement aux urgences du moment. Mais il suppose que soit mis un terme à l’austérité qui détruit les services publics et interdit à l’État comme à ses forces de sécurité d’assumer leurs missions.

Parti communiste français,

Paris, le 3 octobre 2023.