39e Congrès - Commission des mandats - Rapport d'Evelyne Ternant et Robin Salecroix

Le rapport de la commission des mandats est l’opportunité pour Evelyne et moi-même de vous faire un retour de quelques indicateurs ayant trait aux profils des délégués au Congrès. Qu’il s’agisse de la parité, de la ventilation par professions, des âges, des lieux de militantisme, chacun de ces éléments que nous allons vous détailler contribuent à la bonne compréhension de ce qui constitue aujourd’hui notre Parti, de ces femmes et hommes qui l’enrichissent, en l’occurrence ici ses délégués et donc ses cadres et militants.

Pour démarrer nous avons le plaisir de vous détailler le nombre de nos délégués :

Participants délégués avec mandat: 685, auxquels s’ajoutent 51 membres du CN participants soit 736 au total.

La répartition de notre assemblée par genre : notre congrès accueille cette année 329 femmes et 334 d’hommes, soit une différence de 5 délégués.

Parce-que notre Parti est aussi celui de la transmission et de l’alliance des générations, nous avons aussi le plaisir de saluer notre plus jeune délégué : Brewen Gravouila 18 ans, il vient du Morbihan.

et le plus expérimenté d’entre nous tous Michele Rayet a 86 ans, elle vient du Vaucluse.

Vous allez le constater dans la suite des indicateurs communiqués : ces éléments attestent d’un renouvellement important de notre organisation, avec une majorité de participants dont c’est le 1er congrès à 53 %, un Parti peuplé de Femmes et Hommes engagés et mobilisés à 100%. Qu’il s’agisse des engagements évidemment politiques, syndicaux, associatifs ou électifs, chacun atteste d’un ancrage important dans nos territoires et les combats des salariés et familles populaires.

Ce rapport de la commission des mandats atteste une nouvelle fois d’un Parti qui se renforce, se renouvelle, dont vous constituez la principale richesse et d’un congrès où les conditions de la pleine expression démocratique auront été réunies.

L’âge des congressistes

La moyenne d’âge dans le congrès est de 48 ans, avec une structure par âge très proche de celle de la population française, ni plus jeune, ni plus âgée.

L’activité professionnelle

Pour près des trois quarts, les membres de notre congrès sont en activité, les retraités représentant 26,5% .

La ventilation par profession : la catégorie la plus nombreuse est celle des cadres, suivie des employé.es puis technicien.nes agent de maîtrise, les ouvrières et ourvriers étant représentés à hauteur de 5,7%. Toutefois, le nombre important de réponses «autre», qui inclut les jeunes en formation, les précaires et sans-emploi, invite à relativiser l’image de la composition sociologique donnée par le graphique. Pour une approche plus fiable, le questionnaire du prochain congrès devra être plus précis tenir compte de ce biais.

Le secteur d’activité montre une prédominance de la fonction publique, dans ses trois catégories: état, territoriale, hospitalière.

Le niveau d’études est élevé, avec ès de 90 % à bac et plus, l’effectif le plus nombreux étant celui des Bac + 5.

Le type de contrat de travail est en relation avec les constats précédents : une édominance de CDI et de statuts de la fonction publique.

Si la structure par âge de notre congrès est conforme à celle de la population française, sa composition sociologique en est différente, avec plus de cadres, plus de fonctionnaires, et plus de diplômés, et un salariat mieux protégé par son contrat de travail.

Le lieu du militantismeLa proportion de militants à l’entreprise est d’un peu plus de 13%, un peu moins dans le établissements d’enseignement, très peu dans les établissements de santé. La plupart des congressistes militent sur leur lieu de résidence, urbain, rural, avec plus d’un quart d’entre eux dans les quartiers populaires.

Les mandats d’élus

30% des congressistes ont un mandat d’élu.

Participation au mouvement syndical et associatif

80% des congressistes sont adhérents d’un syndicat ou d’une association.

Lecture de l’Humanité et de nos revues

L’humanité est lue par la très grande majorité des congressistes, près de 80%, avec environ 200 abonnés de moins que de lecteurs.Un tiers des congressistes ne lit aucune de nos revues, par conséquent les deux tiers en lisent une, deux ou des trois principales du parti. Là encore, les niveaux d’abonnement sont inférieurs au taux de lecture, d’au moins trois quart.

Demande de formation

En stage de base ou stage de cadre, la demande de formation concerne environ 250 participants au congrès.

Conclusion

Avec toute les précautions d’usage qui s’imposent sur le maniement des statistiques, le questionnaire, qui a pu paraître ennuyeux à remplir, apporte des renseignements intéressants sur notre parti. Il donne la mesure de sa vitalité militante, de sa présence dans les institutions avec ses élus, de son immersion profonde dans le mouvement syndical et associatif. Mais il montre aussi les efforts à accomplir pour que le classes populaires, les ouvrières et ouvriers, les employé.es, les travailleuses et travailleurs précaires dont nous défendons avec conviction les intérêts soient plus nombreux dans notre parti. Le renforcement du parti dans les entreprises et lieux de travail, un des enjeux majeurs de notre congrès, demande lui aussi des efforts importants, compte tenu de l’état actuel des lieux de militantisme. Enfin, si la lecture de l’Humanité et de nos revues est significative, elle n’est pas associée à hauteur à l’abonnement et au soutien financier qui va avec. La formation, là aussi enjeu majeur du congrès, rencontre une forte demande de la part des participants. En effet, plus que jamais, la réflexion et l’action politiques pour un chemin révolutionnaire ont besoin de se nourrir de connaissances théoriques fondamentales.