39e Congrès - Retour sur la quatrième journée

Le 4e et dernier jour du congrès de Marseille s’est ouvert sur les derniers débats concernant les statuts. Le débat qui a animé les congressistes concernait le rôle de l’Humanité. Il a porté au-devant de la scène la question de son contenu. Deux visions ressortaient : un journal d’information et un journal relais des activités des communistes. À la fin des discussions l’arbitrage des votes a appelé à tenir les deux bouts. Afin d’avoir un journal ouvert vers l’extérieur et qui pose un traitement spécifique de l’activité des communistes.

Finalement, les statuts ont pu être adoptés à 83 % sous les applaudissements de la salle.

Après ces débats, les communistes ont entendu les conclusions de la commission des mandats. Ainsi, nous pouvons nous féliciter de la répartition paritaire du Congrès. Des efforts restent néanmoins à faire au niveau de la parité des interventions. Ainsi nos décisions, et notamment celle d’une conférence nationale entièrement composée de responsables femmes et élues, devraient répondre à cette ambition.

Lors des discussions autour du Conseil national, les communistes ont pu réellement débattre du rôle de celui-ci. Nous avons pu extraire deux définitions du CN. Celle du parlement qui encourage le débat d’idées et une direction qui a pour but de conduire les décisions prises en congrès. De ces discussions est ressortie l’importance du lien entre les conseiller·e·s nationaux et les fédérations. En effet, nous avons besoin que les travaux du Conseil national infusent au quotidien les débats et l’activité menés dans les fédérations.

Après le vote du CN et la réélection de Fabien Roussel en tant que secrétaire national à une large majorité, ce congrès s’est terminé par un discours enflammé de celui-ci.

Fabien Roussel a porté dans ses mots un grand message pour l’avenir du PCF. Après 4 jours de débats intenses, les communistes ont tous les outils entre leurs mains pour étendre l’influence du Parti communiste français. Afin de répondre à cette ambition, nous lancerons une grande campagne d’adhésions dans les prochaines semaines. Ne nous arrêtons pas en si bon chemin après les 1 800 adhésions de ce début d’année !

L’Internationale chantée par les congressistes à la fin du discours et pour clôturer ce congrès a porté en son sein un vrai message d’union des communistes.

Dans ses lignes politiques comme dans ses alliances, notre parti semble bien parti sur la route des jours heureux.

Léna Raud