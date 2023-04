39e Congrès - Retour sur la troisième journée

En raison des discussions inachevées la veille sur le texte d’orientation, la journée du dimanche s’ouvre par l’examen de la dernière partie du texte : “poursuivre le redéploiement du PCF”. Des débats importants ont eu lieu sur la question de la “reconquête des classes populaires”, expression ayant dérangé certains congressistes, mais qui a finalement été adoptée. Au-delà du terme, c’est la question de la place qu’occupe aujourd’hui le PCF dans les classes populaires qui était posée aux délégués. Si certains ont souligné le travail fait par les militants et les élus dans ces milieux, le Congrès a choisi d’affirmer la trop faible diffusion des idées communistes sur le territoire afin d’affirmer une ambition forte : redevenir le parti des classes populaires.

Les discussions ont aussi porté sur la féminisation du PCF et de ses cadres, dans la lignée de l’intervention d’Hélène Bidart et Fabien Roussel la veille, plaidant pour un parti communiste pleinement féministe.

En plus d’être un parti féministe, le PCF veut être le parti de la jeunesse, ce qu’a réaffirmé le Congrès en insistant sur son lien privilégié avec le Mouvement jeunes communistes de France, dans le strict respect de son indépendance d’organisation.

Enfin, la question du lien entre le parti et les élus a été au cœur des discussions, avec une volonté exprimée par le Congrès de voir une articulation encore plus forte entre orientations du PCF et action de ceux-ci.

Un peu avant midi, le texte “L’ambition communiste pour de nouveaux jours heureux” est très largement adoptée par les délégués.

Avant de passer aux discussions sur les statuts, 3 interventions ont marqué la journée. Clin d’œil à la ville hôte du Congrès, les Jeunes communistes et leur secrétaire général Léon Deffontaines sont montés sur scène aux airs de “Jump”’ de Van Halen. Dans son discours, celui qui passera la main en juin 2023 a insisté sur les progrès d’implantation du MJCF sur tout le territoire depuis septembre (plus de 10 nouvelles fédérations) et sur le pic d’adhésions lié au mouvement social (1000 adhésions supplémentaires). Cette intervention a été suivie de celle de Nicolas Marchand pour les vétérans du PCF, l’occasion pour l’amicale de verser au débat quelques objectifs pour le parti : recrutement de nouveaux adhérents, soutien au MJCF, développement de la formation et proximité dans la structuration du parti.

Enfin, le Congrès a rendu un vibrant hommage à Danielle Casanova, résistante et dirigeante de l’Union des jeunes filles de France, par la voix de sa nièce, Isaline Amalric Choury.

La journée du dimanche 9 avril s’est poursuivie sur la question des statuts. Une commission, dirigée par Véronique Mahé et Jérémie Giono a introduit les conclusions du travail effectué depuis près de deux mois avant de laisser place aux amendements et aux débats.

De la structuration du PCF à son rapport avec ses élus, d’âpres discussions ont eu lieu sur ce qui a été désigné comme les « règles communes qui régissent l’organisation ».

Le chapitre 1, portant sur l’activité des communistes, fut l’occasion de réviser la manière dont les militants doivent êtres organisés. Cellules, Sections, Fédérations, liens avec le MJCF et activité à l’entreprise. Autant de sujets, qui, en définitive, devaient permettre, comme nombre de délégués l’ont rappelé dans leurs interventions, de faire de ces statuts révisés un outil conséquent pour mettre en œuvre dans les territoires les ambitions politiques que fixe le texte voté précédemment.µ

Léo Garcia et Esteban Evrard