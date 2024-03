40 milliards – Le billet de Gérard Streiff

Bruno Le Maire, nous dit-on, aurait le plus grand mal à trouver 10 (ou 20 ?) milliards pour équilibrer son budget ; ses services seraient ainsi en train de raboter sans vergogne les plus petites dépenses, sociales de préférence. Or on apprend pourtant, la même semaine, que la Bourse s’éclate, qu’elle bat tous les records, que le CAC40 atteint de nouveaux sommets historiques, qu’il n’y a jamais eu autant d’argent du côté des grands groupes capitalistes ; on raconte par exemple que le titre de LVMH, le 25 janvier dernier, s’est envolé de 12 %, ce qui veut dire qu’il a fait un bond de 40 milliards EN UNE SEULE séance ; le ministre ne semble pas au courant ; sans doute qu’il ne lit pas la presse.

Gérard Streiff

Article paru dans CommunisteS, n°987, 13 mars 2024.