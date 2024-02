8-9-10 mars : le vote des adhérents

À l’approche des élections européennes, le Parti communiste français affiche une stratégie audacieuse, en présentant un rassemblement emblématique conduit par Léon Deffontaines. Cette liste, plébiscitée par une large majorité du Conseil national du PCF, incarne une volonté de renouveau et d’union à gauche. Sa diversité, associant des figures du communisme à des personnalités d’autres milieux politiques et sociaux, témoigne d’une démarche ouverte et réunissant diverses visions politiques et sociales.

Le rassemblement s’articule autour de figures marquantes comme Emmanuel Maurel de la Gauche républicaine et socialiste, Samia Jaber de l’Engagement, Isabelle Amaglio-Térisse des Radicaux de gauche, et Muriel Ressiguier, précédemment à La France insoumise, apportant ainsi un large éventail d’expériences et de perspectives.

Elle se distingue aussi par l’inclusion de candidats venant directement du monde du travail et de milieux sociaux engagés, à l’instar de Sigrid Gérardin, Fabien Gâche, Marylène Faure, et Manon Ovion. Leur participation souligne l’engagement du PCF en faveur des droits des travailleurs et son désir de faire entendre au Parlement européen les voix de ceux qui luttent quotidiennement pour la justice sociale et économique.

Des personnalités du PCF comme André Chassaigne et Cécile Cukierman, ainsi que la présence symbolique de Fabien Roussel viennent renforcer cette équipe, signalant une identité forte tout en s’ouvrant à des collaborations inédites.

Les 8, 9 et 10 mars seront marqués par un moment crucial : le vote des adhérent·es sur cette proposition, un acte qui va au-delà d’une simple formalité ; il représente une implication significative dans la vie du Parti. Cette consultation souligne un processus démocratique interne essentiel, valorisant le rôle des militant·es ; c’est l’opportunité pour les adhérent·es de peser sur les orientations du PCF, jouant ainsi un rôle clé dans la définition des stratégies et des priorités pour l’Europe à venir.

L’enjeu de ce scrutin est considérable à plusieurs égards. Ouvert à tous les adhérent·es à jour de cotisation, ce vote exprime directement et met en évidence la vitalité démocratique du Parti et notre engagement pour construire une Europe plus juste, démocratique et solidaire. Cette étape lance également le début d’une campagne ambitieuse et dynamique, profondément ancrée dans les réalités sociales. Du porte-à-porte à notre présence sur les marchés, d’une initiative solidaire à un débat, l’engagement de chacun et chacune d’entre nous est essentiel avec un objectif commun : convaincre d’aller voter pour faire la différence dans les urnes le 9 juin prochain.

Associée à la démarche de large ouverture avec une volonté partagée de lutte collective autour d’enjeux essentiels comme les salaires, la réindustrialisation, la contestation des traités de libre-échange, et la promotion des services publics, une forte participation confirmera l’ambition du PCF de jouer un rôle prépondérant dans le paysage politique européen.

Véronique Mahé

Article publié dans CommunisteS, N°985, 28 février 2024.