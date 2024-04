Échos de Quimper – Mardi 26 mars : Un meeting politique régional enthousiasmant à la pointe bretonne et européenne, à Quimper, en présence de 450 personnes.

Il y fut question de pêche et de souveraineté alimentaire, de lutte contre le CETA et les traités de libre-échange, de travail, de refus du harcèlement des demandeurs d’emploi, d’augmentation des salaires et des pensions, d’écologie, du rapport entre science et politique, de logement, de sécurité sociale, de paix, d’Ukraine et de Gaza, de ratification du traité d’interdiction des armes nucléaires, d’industrie d’armement, de moyens de lutter contre l’extrême droite et les confiscations démocratiques et politiques de régression sociale de la droite macroniste au pouvoir.

Le meeting régional des élections européennes en Bretagne, à Quimper, salle Dan Ar Braz, avec un Léon Deffontaines très percutant et très applaudi, accompagné par un Fabien Roussel toujours aussi truculent, et les candidats bretons du PCF, Amar Bellal, enseignant en IUT, responsable de la commission Écologie du Parti et initiateur du plan Climat, Christian Brice, médecin urgentiste à l’hôpital public à Saint-Brieuc, responsable d’une association de défense de l’hôpital public et des Urgences, et Taran Marec, plus jeune élu brestois, délégué à la langue bretonne, responsable des Jeunesses communistes et animateur d’une campagne pour la gratuité des transports, fut une réussite totale !

Comment pouvait-il en être autrement ? Le meeting se tenait de quartier de Kerfenteun, «Des Fontaines» en breton, comme l’a rappelé Gladys Grelaud, porte-parole régionale du PCF Bretagne, en introduction de la réunion publique, dont notre camarade Bernard Jasserand est le maire de quartier (20 000 habitants), et il a eu lieu en présence de la maire de Quimper, Isabelle Assih, présidente de l’agglomération, ainsi que de nombreux élus quimpérois de gauche.

Les Radicaux de gauche étaient présents en nombre aussi pour soutenir Léon Deffontaines et la liste de la «Gauche unie pour le monde du travail» et sont intervenus au début de la réunion publique.

Pour couronner le tout, de nombreux médias ont couvert ce meeting comme, dans l’après-midi, la rencontre avec les acteurs de la filière halieutique bretonne et du Pays Bigouden à Loctudy, organisée conjointement par la section PCF du Pays Bigouden et par l’interpro de défense des métiers de la filière pêche, en présence de nombreux armateurs, patrons pêcheurs, acteurs et porte-parole de la filière qui ont eu un échange très chaleureux avec Léon Deffontaines et Fabien Roussel, accompagnés par Louis Guiriec de la section du Pays Bigouden, les candidats aux européennes du PCF Amar Bellal et Taran Marec, Gladys Grelaud, conseillère régionale, et Gérard Lahellec, sénateur, Gwenola Le Huec, secrétaire départementale du PCF Morbihan et élue, Ismaël Dupont, conseiller départemental et secrétaire départemental du PCF Finistère, et Maryse Rousseau, secrétaire de la section PCF du Pays Bigouden, ainsi que de nombreux journalistes de la presse écrite et de la télévision.

Une cinquantaine de militants communistes bigoudens ont accueilli ensuite Léon Deffontaines et Fabien Roussel sur le port de Loctudy, sous un soleil rayonnant et dans un décor naturel de toute beauté, pour une crêpe et un coup de cidre sous le barnum, face à la balise des Perdrix et à l’Île-Tudy, sur le quai Guy Laurent, ancien pêcheur, camarade du PCF, correspondant du Travailleur Bigouden, le journal des communistes du Pays Bigouden, pour une rencontre conviviale prolongée avec les patrons de pêche, avant que Léon Deffontaines ne prenne lui-même la mer à bord d’un chalutier à Lesconil.

La soirée à Quimper s’est terminée autour d’un gargantuesque plateau de langoustines et d’huîtres, hommage au savoir-faire de nos pêcheurs et conchyliculteurs.

Coup de chapeau aux Morbihannais qui ont affrété deux cars pour ce meeting et sont venus à une centaine, et à la section de Quimper et du Pays Bigouden pour l’intense travail de mobilisation avant le meeting qui a permis de relever le défi alors que les délais pour la communication étaient très resserrés.

Les camarades du Finistère et de Bretagne sont plus que jamais déterminés à faire élire des députés communistes en déployant une activité tous azimuts pour permettre à la liste conduite par Léon Deffontaines et Sigrid Gérardin (qui sera présente bientôt à Lorient pour un prochain meeting des élections européennes avec Christian Brice) de franchir la barre des 5 % des suffrages exprimés le 9 juin ! C’est important pour le peuple de France et la gauche française et européenne !

Ismaël Dupont

membre du CN

Article publié dans CommunisteS, n°990, 3 avril 2024.