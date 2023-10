À l’offensive contre la vie chère dans l’Hérault

Faisant écho à l’appel lancé par Fabien Roussel à investir des préfectures, les fédérations de l’Hérault du PCF et du MJCF organisaient samedi 30 septembre 2023 des rassemblements devant les représentations de l’État du département.

Une soixantaine de communistes se sont ainsi rassemblés devant la préfecture de Montpellier, une vingtaine devant la sous-préfecture de Lodève et une trentaine devant celle de Béziers. C’est donc près d’une centaine d’adhérentes et d’adhérents mobilisés pour dénoncer l’inaction du gouvernement en la matière et porter les propositions du PCF et du MJCF.

Dans l’Hérault, département populaire et souffrant de la désindustrialisation en dépit de sa place de carrefour de la France méditerranéenne, la hausse du coût de la vie vient s’ajouter aux difficultés du quotidien des retraités, des travailleurs précaires, des privés d’emploi et de la jeunesse étudiante ou non.

Notre département, qui dispose pourtant d’atouts importants en matière d’infrastructures de transports, portuaires, universitaires, est l’illustration des ravages du capitalisme et des politiques qui lui sont affidées. Nous pouvons y vivre mieux et dignement en sortant de ces logiques mortuaires et d’un tout-tourisme qui ont méthodiquement détruit économie, cadre de vie et environnement depuis 40 ans.

Alors que la loi de programmation militaire 2021-2030 engage 413 milliards d’euros pour les marchands de mort, nous disons que cet argent doit être utilisé pour la paix, pour les services publics, pour la réindustrialisation et la transition écologique.

Alors que les bénéfices du CAC 40, en particulier de la grande distribution et des énergéticiens, battent trimestre après trimestre d’indécents records de bénéfices en profitant de la guerre, nous disons que ces richesses produites par les travailleurs doivent être utilisées pour augmenter les salaires, retraites et pensions.

Ce sont des enjeux majeurs des élections européennes qui s’amorcent à un moment où l’UE se révèle jour après jour comme le bras politique de l’Otan, où chaque euro dépensé pour un missile ou une balle contribue à alimenter une inflation profitable aux actionnaires, jamais avares d’idées pour faire payer aux travailleurs le coût d’un capital qui « porte en lui la guerre comme la nuée porte l’orage ».

Les communistes et jeunes communistes de l’Hérault travaillent désormais à décliner cette action de samedi dans la campagne nationale de la pétition contre la vie chère, ainsi que dans la préparation de la campagne des européennes avec Léon Deffontaines, dont la première étape est la Conférence nationale du 14 octobre prochain.

Nicolas Cossange

Conseiller municipal et communautaire de Béziers

Secrétaire départemental du PCF 34