Été 2024, des étudiant·e·s dormiront dans la rue à cause des JO ?

Nous avons appris aujourd’hui que des logements CROUS seraient réquisitionnés pour les Jeux olympiques 2024. Les services du CROUS se justifient en mettant en avant que « les CROUS comme l’ensemble des acteurs publics seront au rendez-vous pour assurer la réussite des JO 2024 ». Nouvelle troublante pour beaucoup d’étudiant·e·s, alors que la pénurie de logements fait rage en région parisienne.

Nous entendons qu’une grande majorité des logements ne sont pas utilisés durant l’été. Néanmoins, cette réquisition reste critiquable.

D’une part, l’été, les logements CROUS sont utilisés pour les étudiant·e·s venant trouver un job étudiant, un stage ou ayant des concours à passer dans la région. Qu’adviendra-t-il de celles et ceux qui se retrouveront à devoir trouver une solution alternative ? En effet, ce sont en général vers les services privés de type « Airbnb » que se tourneront ces jeunes. Engageant alors des dépenses qui auraient pu être évitées.

D’autre part, aucun·e étudiant·e ne doit se retrouver sans solution de logement à l’été 2024. Même si des solutions de relogement sont promises par les services des CROUS, nous resterons vigilant·e·s. En effet, trop de promesses de ce type se sont retrouvées non tenues.

Enfin, la fin des JO paralympiques se déroulant le vendredi 8 septembre, nous appelons à ce que les logements soient libérés avant la rentrée. De plus en plus de formations commencent dès le début septembre et, pour beaucoup, le déménagement se fait fin août. Les étudiantes et étudiants vivant en cité universitaire ne doivent pas subir ces réquisitions.

Léna Raud