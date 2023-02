Étude, travail, retraite, faut-il choisir ?

Contre la réforme des retraites, travailleur·euse·s, étudiant·e·s, lycéen·ne·s manifestent ensemble pour faire plier le gouvernement. Dans les universités, la mobilisation se met pas à pas en place et se développe.

Malgré ce que peuvent dire certains médias, les étudiant·e·s ont bien intérêt à se mobiliser contre cette réforme. D’abord, beaucoup d’étudiant·e·s doivent travailler pendant leurs études afin de subvenir à leurs besoins. Pour celles et ceux dans cette situation, c’est la double peine. D’une part, ils et elles ne peuvent pas étudier dans de bonnes conditions. D’autre part, ces heures de travail ne sont pas prises en compte pour la retraite, car trop insuffisantes en nombre.

De plus, on nous pousse à faire des études de plus en plus longues sous prétexte d’obtenir un emploi qualifié à la sortie de celles-ci. Pourtant, si on regarde les chiffres, le premier emploi stable n’est obtenu qu’à 27 ans en moyenne. Cela fait donc au moins 4 ans après les études où les cotisations restent aléatoires entre emploi mal payé, stage, temps partiel, périodes de chômage…

Enfin, chaque année passée en étude est une année qui sera à cotiser plus tard. Donc, plus on étudie, plus on partira tard à la retraite.

Pourtant, ces études participent à l’élévation générale du niveau de connaissances de la population et à la production de celles-ci à travers le temps consacré à la recherche. Nous le savons, cette période de la vie dédiée aux études est nécessaire pour notre pays afin de faire face aux défis sociaux, économiques et écologiques.

C’est pour cela que l’Union des étudiant·e·s communistes revendique la prise en compte des années d’études dans le calcul de la retraite, afin que tous et toutes puissent partir en retraite à 60 ans maximum et à taux plein.

Alors, nous avons tout intérêt à nous mobiliser, pour retirer le recul de l’âge de départ, mais aussi pour faire gagner l’idée d’une prise en compte de nos études !

Léna Raud