Événements au stand national des communistes

Quelle grande et belle édition de la Fête de l’Humanité 2023 ! La foule était au rendez-vous, dense, joyeuse, déterminée. Cette intensité et cette exigence sur la recherche de perspectives politiques ont marqué les trois journées sur le stand national des communistes, scandées par plusieurs événements.

Événement inédit : Le discours de Fabien Roussel, depuis le stand ouvert sur la place, en direction des personnalités et du public de la Fête venu en masse l’écouter, a constitué l’un des temps forts de la rentrée pour remettre les enjeux économiques et sociaux dans le débat. Ce discours a posé des jalons pour l’activité des militants dans l’année qui vient, de l’action immédiate pour améliorer les conditions de vie, jusqu’aux élections à venir pour lesquelles la liste des communistes sera conduite par Léon Deffontaines. Ancré dans les réalités du pays, il montre les intérêts communs et les synergies possibles entre les diverses professions qui composent la classe travailleuse.

Événement social : Les convergences entre travailleurs étaient également au cœur du débat animé par la commission Entreprise du PCF, avec les figures emblématiques des luttes sociales du moment : celle victorieuse des salariées de Vertbaudet avec Manon Ovion (CGT), celle des Robin des Bois des énergéticiens avec Sébastien Menesplier (CGT), et celle pour le droit aux études en lycée professionnel avec Sigrid Gérardin (FSU). Un autre débat, sur la République sociale et solidaire, a fait avancer la réflexion sur la prise en compte des exigences populaires dans les institutions et la nécessaire transformation de celles-ci.

Événement historique : Ce sont aussi des travailleurs immigrés qui ont contribué, avec les autres résistants, à la Libération de la France. L’entrée au Panthéon de Missak et Mélinée Manouchian marque une étape dans le combat pour la reconnaissance de l’action des FTP-MOI, groupes communistes combattants. Une place à leur nom dans la Fête a été inaugurée par l’ambassadrice d’Arménie et le sénateur Pierre Ouzoulias, qui a mené cette campagne.

Événements internationaux : Le stand était bondé pour la soirée « Cuba ». Fabien Roussel et André Chassaigne ont donné le coup d’envoi d’une campagne contre le blocus criminel dont souffre le pays, ainsi que pour le faire retirer de la liste des États terroristes : une campagne de soutien au peuple cubain d’une ampleur telle qu’elle n’a pas été conduite depuis plusieurs décennies. Beaucoup d’intensité encore dans le débat sur le Chili aujourd’hui, 50 ans après le coup d’État. Et le débat sur la guerre en Europe a permis de prendre la mesure des enjeux économiques et technologiques, avec des analyses que l’on retrouvera de façon plus détaillée dans les numéros récents des deux revues organisatrices : Progressistes et Économie & Politique.

Événement aujourd’hui pour demain : De mémoire de responsable national, on n’avait jamais vu autant de personnes qui venaient d’elles-mêmes au stand national des communistes pour adhérer au PCF. Avec tous ceux et toutes celles qui se sont aussi engagé.e.s à l’occasion d’échanges lors de débats, ce sont plus de soixante adhésions qui ont été réalisées sur le seul stand du Conseil national ! Des citoyens de tous les âges, parmi lesquels beaucoup de jeunes et de travailleurs en activité, portés par la colère et par le mouvement social, afin d’agir concrètement pour changer la politique du pays.

Stéphane Bonnery

membre du Conseil national