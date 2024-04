Les actes racistes et antisémites doivent être combattus et condamnés sans faiblesse

Des médias révèlent ce jour l’interpellation d’un homme suspecté d'avoir séquestré, violé et menacé une femme juive avec « le désir de venger la Palestine ».

Nous apportons notre soutien plein et entier à la victime.

La montée des propos et actes racistes et antisémites installent un climat dangereux dans le pays.

Pour le PCF, ces actes et les groupes identitaires incitant à la haine et à la violence doivent être combattus et condamnés sans faiblesse.

La mobilisation contre les idées d’extrême droite doit se renforcer à l’image de la manifestation qui s’est tenue ce jour à Béziers et du travail intersyndical engagé.

Ces combats sont inséparables de notre engagement pour une nouvelle République résolument laïque et universaliste, pour l'égalité et l'émancipation.

Paris, le 23 avril 2024

Parti communiste français