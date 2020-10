9 et 10 octobre : succès des journées nationales d'actions du PCF pour sécuriser l'emploi

Dans 65 départements et plus de 100 sites, les communistes et leurs élu.e.s ont tenu ces 9 et 10 octobre des rassemblements, des manifestations, des initiatives dans le cadre de journées nationales d'action pour sécuriser l'emploi. C'est un succès qui montre que la pandémie ne doit pas freiner les mobilisations.

La force militante et l'implantation des communistes en France ont permis de réussir une initiative nationale d'ampleur, inédite dans un tel contexte ! Face au rouleau-compresseur libéral d'Emmanuel Macron, de la droite et du MEDEF, une autre voix s'est fait entendre dans le pays ces 9 et 10 octobre.

Devant des préfectures, des hôpitaux, des sites de multinationales, des entreprises publiques, aux côtés de salarié.e.s et de syndicalistes en lutte, nous avons été plusieurs milliers à faire entendre l'exigence d'une toute autre utilisation de l'argent. Pour faire face à la crise sanitaire et économique, nous proposons de sécuriser l'emploi et la formation, à commencer par les jeunes, et de développer les services publics, singulièrement l'hôpital public.

A Marseille, Paris, Lyon, Bègles, Nice, Asnières, Lille, Valenciennes, Bordeaux, Lens, Boulogne-sur-mer, Belfort, Colmar, Brives, Beauvais, Besançon, Le Havre, nous avons demandé des moyens et des embauches pour les hôpitaux publics, et la gratuité des masques.

Dans de nombreux rassemblements, nous avons exigé la mise en place de conférences territoriales pour contrôler l'utilisation de l'argent public, des banques et des entreprises, l'annulation de plans de licenciements, la nationalisation de secteurs stratégiques, le développement de coopératives.

Le PCF décidera dans les prochains jours des nouvelles initiatives à prendre pour amplifier cette mobilisation et permettre à l'ensemble de notre peuple d'obtenir des avancées concrètes. D'ores et déjà, le PCF appelle à participer à la journée de mobilisation du 15 octobre pour la santé publique.