Disparition de Christophe (Pierre Dharreville)

Ses fameuses collaborations avec Jean-Michel Jarre ont ouvert un champ immense à la création musicale. Déjouant habilement les pièges de la gloire facile, il a mené sa carrière avec une liberté de ton jalousement préservée. Christophe laisse avec une œuvre singulière, l'image d’un artiste créatif, indépendant et pudique, esthète des sonorité soyeuses et de l’amour. Je m’incline avec émotion devant sa mémoire et adresse mes sincères condoléances à ses proches.



Pierre Dharreville

Député des Bouches du Rhône

Délégué national à la culture du PCF