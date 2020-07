Dissolution de la compagnie de sécurisation et d’intervention 93 : une affaire prévisible et l’échec d’une doctrine de police

Le préfet de Police, Didier Lallement, vient d’annoncer la dis- solution de la CSI 93 après le placement en garde-à-vue de six de ses agents dans le cadre d’une enquête pour « détention et transport de stupéfiants », « vol », « faux et usage de faux », « extorsion de fonds » et « violences volontaires par personne dépositaire de l’autorité publique ».