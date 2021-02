Hommage à Guillaume

C'est avec effroi et une immense tristesse que les communistes ont appris le suicide du jeune Guillaume dans sa chambre universitaire. Cette annonce nous plonge dans une grande douleur.

Le PCF s'incline devant sa mémoire.



Toutes nos pensées vont à ce jeune garçon de 20 ans qui a été notre camarade, à sa famille, à ses proches et amis.

Guillaume plaçait la lutte pour la justice et l'égalité au cœur de son engagement. Il manquera profondément à toutes celles et tous ceux qui l'ont connu.



Fidèle à nos valeurs, aujourd'hui comme hier, le PCF veut la vérité et la justice pour Guillaume. Le parquet annonce une enquête qui doit faire toute la lumière sur ce drame terrible.



Parti communiste français,



Paris, le 10 février 2021.