LES ÉLU·ES LOCAUX FACE AU CORONAVIRUS : ACTIONS ET SOLIDARITÉS

Avec ses 35 000 communes, la France est le seul pays d’Europe doté de 500 000 élu·es locaux. Ils, elles sont indispensables dans la lutte contre le virus pour organiser les solidarités et le confinement, et pour faire vivre le service public… Il apparaît indispensable, pour que ces élu-es soient utiles et efficaces que les communes bénéficient d’une aide financière le plus rapidement possible.



Malgré cela, les communes s’organisent et mettent en place des actions de solidarité pour venir en aide à ceux qui en ont besoin.



IVRY-SUR-SEINE : UN DISPOSITIF D'ENTRAIDE S’APPUYANT SUR LES MAISONS DE QUARTIER





La municipalité d’Ivry-sur-Seine a décidé la mise en place d’un dispositif exceptionnel pour répondre aux habitant·es, nombreuses et nombreux à proposer spontanément leur aide pour les plus en difficulté. Les personnes volontaires peuvent se signaler par téléphone aux Maisons de Quartier. Un accueil physique, sur rendez-vous, est aussi assuré le cas échéant, tenant compte de toutes les mesures de sécurité édictées par le gouvernement. Ils sont ensuite rappelés en fonction des besoins identifiés dans leur quartier. Parallèlement, la mairie, en lien avec les associations de solidarité d’Ivry qui assurent habituellement l’aide alimentaire et le CCAS, recense tous les besoins.





Comme l’explique Philippe Bouyssou, maire d’Ivry, « Une fois les besoins et les offres de volontariat clairement établis, nous disposerons collectivement d’un dispositif capable de durer aussi longtemps que nécessaire ».





GISORS : UNE CHAÎNE DE LA SOLIDARITÉ





Pas nécessaire d’être dans la majorité pour agir. Anthony Auger, élu d’opposition à Gisors, a mis en place une chaîne de la solidarité. L’objectif ? Pour faire face à la crise sanitaire et

contribuer au besoin d'entraide, indiquer sa disponibilité auprès de la mairie et constituer une liste de volontaires prêts à participer à la solidarité envers les plus fragiles sur la commune.





GIVORS : PORTAGE DE REPAS AUX PERSONNES ÂGÉES





La ville de Givors a mis en place le portage de repas pour les personnes âgées avec prise de contact régulière et possibilité de livraison de médicaments à domicile. Pour en faire la demande, la municipalité a mis en place un numéro unique ainsi qu’une adresse mail.





VILLEJUIF : UN RÉSEAU DE SOLIDARITÉ





Ce réseau de volontaires mis en place par le PCF de Villejuif a pour objectif de venir en aide aux voisins les plus fragiles, aux personnes isolées, âgées de plus de 65 ans ou atteintes d’une maladie chronique, qui ne peuvent ou qui n’osent pas sortir faire leurs courses alimentaires, de première nécessité et de produits d’hygiène. Un numéro de téléphone unique est également mis à disposition pour demander de l’aide.





SAINT-DENIS : DES AFFICHETTES DANS CHAQUE HALL D’ IMMEUBLE





Pour faciliter l’entre-aide entre habitants, le Maire de Saint-Denis invite à mettre une affichette dans tous les halls d'immeubles de Saint-Denis. Chacun peut y remplir ses propositions de service et ses

demandes de service.





MONTREUIL : UN FESTIVAL « MUSIQUE AU BALCON »





La Ville de Montreuil (Seine-Saint-Denis) a lancé un festival « Musique au balcon » dans tous ses quartiers. Tous les soirs, après les applaudissements aux personnels de santé à 20h, elle propose à des musiciens amateurs ou professionnels de se mettre à leur balcon ou à leur fenêtre pour un quart d'heure. La ville de Montreuil est en train de recenser tous les musiciens professionnels et amateurs pour organiser tous les soirs ce premier festival de musique confiné. « Sortir sur son balcon, mettre sa compétence de musicien, son art, son inspiration au service de la communauté, je trouve cela très beau », explique Patrick Bessac, le maire de Montreuil qui souhaite avec ce festival rompre l'isolement des habitants et conserver du lien social.





LA COURNEUVE : MOBILISER LE CENTRE DE SANTÉ MUNICIPAL





Gilles Poux, le maire de la Courneuve, nous a indiqué que le Centre Municipal de Santé était mobilisé. Le centre reste ouvert pour tous les soins du quotidien. Mais en cette période, une prise de température est systématiquement effectuée sur toute personne entrant dans le centre. Un ascenseur réservé permet l’accès à un étage dédié à la prise en charge des patient.e.s qui présentent des symptômes susceptibles de révéler la présence du virus. Ils sont examinés par des médecins qui décident une évacuation éventuelle ou toute autre mesure utile. Par ailleurs, la municipalité a mis en place une cellule de 10 agents, avec pour mission de contacter tous les seniors de la ville, les personnes isolées, afin de prendre de leurs nouvelles, de se mettre à leur disposition de leurs besoins.





GENNEVILLIERS : ASSURER UN LIEN TÉLÉPHONIQUE JOURNALIER AVEC LES PERSONNES ÂGÉES





Patrice Leclerc et son équipe municipale ont décidé, dans des conditions de sécurité, le maintien de tous les services à destination des personnes âgées et/ou malades (SIADPA, aide à domicile, portage des repas à domicile). Les services municipaux assurent, comme en période de canicule, un lien téléphonique journalier et permanent avec les personnes âgées.





De plus, l’organisation de la maison médicale de la ville va être bouleversée. « Une salle va être aménagée pour accueillir les personnes susceptibles d’avoir contracté le Covid 19. Cette partie du

cabinet sera isolée de l’autre » précise Patrice Leclerc au journal Le Parisien.





ARLES : OUVERTURE D’UN GYMNASE POUR DES CONSULTATIONS MÉDICALES COVID-19





La Communauté Professionnelle Territoriale de Santé (CPTS) a pris la décision d'installer des lieux de consultations externalisées des personnes susceptibles d'être infectées par le coronavirus afin de

décharger les cabinets médicaux et les urgences. La ville d'Arles et le CCAS ont décidé dans ce cadre de mettre un gymnase à disposition des médecins et des professionnels de santé. Les objectifs poursuivis par ce dispositif sont notamment : d'éviter de surcharger l’activité des urgences ; d’endiguer le risque de transmission entre patients dans les salles d'attente des cabinets médicaux (seules les personnes envoyées par un professionnel de la santé seront admises) ; de créer

les conditions d'une gestion centralisée et adaptée face à la crise sanitaire. Les consultations qui seront organisées au gymnase se feront conformément aux critères fixés dans le protocole validé par l’Agence régionale de santé (ARS).





DÉPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE : ACCÈS POUR TOUS À LA MÉDIATHÈQUE NUMÉRIQUE EURÊKA





Habituellement réservée aux abonnés des médiathèques du Val-de-Marne, des contenus d’Eurêka sont désormais accessibles à tous les Val-de-Marnais. Rendez-vous sur eureka.valdemarne.fr/#free



Le Département propose ainsi une sélection de contenus gratuits pour apprendre et se divertir. Au menu : histoires pour les enfants en baladodiffusion, ressources scolaires, activités sans écran, vidéos ludiques, films d’animation et court-métrages pour petits et grands.





LE DÉPARTEMENT SOLIDAIRE - LA SITUATION EXCEPTIONNELLE APPELLE CHACUN D’ENTRE NOUS À LA PLUS GRANDE SOLIDARITÉ. LE DÉPARTEMENT PREND SA PART EN LA MATIÈRE. IL A FAIT DON DE DENRÉES À LA BANQUE ALIMENTAIRE, AUX RESTAURANTS DU CŒUR DE VITRY-SUR-SEINE ET À L’EPICERIE SOCIALE DE FRESNES SUITE À LA FERMETURE DES COLLÈGES. PAR AILLEURS, À L’INITIATIVE DU PRÉFET DU VAL-DE-MARNE, LE DÉPARTEMENT A PARTICIPÉ À UNE RENCONTRE AVEC LES PLUS IMPORTANTES ASSOCIATIONS CARITATIVES, EN PREMIÈRE LIGNE POUR LA DISTRIBUTION ALIMENTAIRE AUX PLUS DÉMUNIS.





INITIATIVE DE PARLEMENTAIRE : ANDRÉ CHASSAIGNE DEMANDE LA NATIONALISATION ET LA REPRISE D’ACTIVITÉ IMMÉDIATE DE L’USINE LUXFER DE GERZAT





Depuis plus d'un an, les 136 salarié·es du site n’ont eu de cesse de dénoncer l’incohérence économique et industrielle mais aussi les menaces sanitaires liées à la fermeture brutale par le groupe Luxfer de cette unité spécialisée dans la production de bouteilles de gaz de haute qualité, unique site fabriquant en Europe des bouteilles d'oxygène médical. Nous nous trouvons aujourd’hui dans une situation particulièrement dramatique : faute d’avoir pris en compte les alertes répétées des salarié·es du site, faute d’anticipation sur les besoins industriels en matière médicale et sanitaire, nous sommes dans la plus grande incertitude quant aux stocks disponibles de bouteilles d’oxygène. Or, le transport des patients en déficience respiratoire nécessite une oxygénothérapie assurée par des bouteilles d’oxygène médicale que produisait Luxfer. Elles sont aussi indispensables aux équipements mobiles du corps médical.





Les besoins du pays, comme de nos voisins européens, pour faire face à la pandémie de Covid-19 explosent alors que Luxfer à Gerzat, seule usine d’Europe de production de bouteilles d’oxygène médical, reste à l'arrêt ! La crise actuelle appelle une position ferme et immédiate.



Par son activité et le savoir-faire de ses salarié·s, cette entreprise fait indéniablement partie des activités stratégiques à maintenir en priorité. Comme le demandent les salarié·es, la nationalisation du site et la reprise immédiate de l’activité de production de ces bouteilles d’oxygène sont aujourd’hui une priorité de santé publique.