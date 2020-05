Un plan qui mise tout sur l’électrique ne peut être suffisant

Le plan pour l’automobile présenté par le Président de la République mise tout sur l’électrique. Si cela répond en partie à l’objectif que notre pays doit tenir en matière d’émission de CO2, il ne peut être suffisant, d’autant que la production de véhicules électriques mobilise beaucoup moins de salarié-es.

En maintenant la production existante de véhicules électriques et en se fixant l’objectif de produire un million de véhicules propres supplémentaires d’ici 5 ans, le Président prend un engagement important mais qui ne suffira ni à maintenir les emplois, ni à relancer la filière automobile, ni à répondre à la demande de nos concitoyens.



Car la production de véhicules électriques mobilise beaucoup moins de salarié-es. Le plan du Président ne doit pas conduire à liquider la production de véhicules thermiques en France. Au contraire, relancer la filière automobile c’est aussi rapatrier en France la

production des Dacia, Clio et autres citadines que nos concitoyen-nes affectionnent particulièrement et qui sont produites à l’étranger.



De plus, les français-es veulent pouvoir acheter des véhicules propres, accessibles à leur porte monnaie et à faible émission de CO2. Renault devrait à ce titre lancer la production de l’AV3, citadine 100% électrique à moins de 15000 euros. Ne misons pas tout sur les SUV et autres grosses voitures quand bien même elles seraient électriques. Nous voulons des voitures propres, peu chers et populaires. Les primes c’est bien, augmenter les salaires et le pouvoir d’achat c’est incoutournable !



Relancer la filière automobile, c’est aussi maintenir les sites existants et actuellement menacés dont ceux de Renault à Maubeuge, Dieppe, Choisy-Le-Roy, Caudan. Les 5 milliards d’aides publiques attribuées à Renault doivent être conditionnés au maintien de ces sites et à 0 suppression d’emplois.



Enfin, ne mettons pas tous nos œufs dans le même panier. Continuons d’investir dans la recherche en matière de véhicules électriques hydrogènes mais aussi thermiques pour conserver les savoir-faire dans tous ces domaines.