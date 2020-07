Vaccin Covid : Pas de profit sur la pandémie ! (Fabien Roussel - PCF)

Monsieur le Premier ministre,

Le 19 mai, les 194 Etats membres de l'OMS ont adopté une résolution faisant des futurs vaccins contre le coronavirus des « biens publics mondiaux ». Plusieurs chefs d'Etat ont émis un souhait comparable et il faut bien sûr s'en réjouir. Mais dans les coulisses, les labos privés et des pays se font la course, espérant être les premiers à déposer un brevet pour ensuite gagner de l'argent sur le dos de cette pandémie.