Affiches - Un siècle de luttes du PCF sur les murs de France

Les initiatives nationales organisées par le PCF dans le cadre de son centenaire débuteront le 2 avril, avec une grande exposition d’affiches retraçant un siècle d’histoire et de luttes des communistes en France.

Historiquement, l’affiche figure au rang des outils privilégiés des organisations du mouvement ouvrier pour s’adresser aux masses. Le PCF, dès sa création, s’est emparé de ce moyen de communication. Par milliers, ses affiches collées sur les murs des villes et des villages, au gré de l’actualité politique et sociale en France et dans le monde, constituent assurément une porte d’entrée pour illustrer l’histoire de ce parti à maints égards « pas comme les autres ».

S’appuyant sur l’immense collection – près de 4 000 affiches – conservée dans les archives du Parti déposées aux Archives départementales de la Seine-Saint-Denis, cette exposition propose deux parcours aux visiteurs.

Le premier dépeint à grands traits la chronologie du PCF. De l’adhésion à l’Internationale communiste lors du congrès de Tours de 1920 aux conquêtes du Front populaire, des années sombres de la clandestinité aux combats victorieux de la Libération, des campagnes pour la paix à l’opposition au gaullisme, du programme commun aux campagnes actuelles contre Macron « méprisant de la République »… c’est un siècle d’histoire politique et sociale de la France qui transparait à travers ces affiches.

Le second parcours invite les visiteurs à déambuler entre plusieurs circuits thématiques. Ces derniers abordent l’évolution – avec ses constances et ses ruptures – des positions du PCF sur des questions particulières. Ainsi des femmes, des premières tentatives d’organisation des travailleuses aux campagnes contre le harcèlement sexuel. La question coloniale, des campagnes de fraternisation pendant la guerre du Rif jusqu’aux mobilisations pour la paix en Algérie, est également présentée. L’internationalisme n’est pas en reste, cette exposition donnant à voir un échantillon des innombrables campagnes de solidarité internationale menées par le PCF auprès des populations en lutte aux quatre coins du globe. Enfin, les rapports à l’URSS, de la solidarité infaillible des premières décennies à la réprobation de l’invasion de la Tchécoslovaquie en 1968, sont abordés, avec nuances et à rebours des postures caricaturales.

L’affiche n’est pas seulement porteuse d’un message politique ou revendicatif. Elle est aussi une création graphique, qui évolue au fil des temps, des techniques et des styles artistiques. De nombreux artistes ont mis leur créativité au service des combats menés par le PCF. Grandjouan, Fougeron, Eiffel, le collectif Grapus ou Wolinski… autant de noms et d’engagements qui attestent de la profondeur de l’empreinte communiste dans la société française.

Au total près d’une centaine d’affiches originales, dont certaines inédites et restaurées spécialement pour l’occasion, sont exposées. Plusieurs dizaines d’autres documents de nature différente – journaux, cartes postales, photographies, brochures, cartes d’adhérents, tracts, livres… –, également témoins de l’activité et de la production graphique du PCF, viennent compléter en vitrine cette histoire singulière du PCF.

Les affiches et autres documents iconographiques exposés ont été rassemblés dans un bel ouvrage à paraître aux éditions Helvétius. Une édition spéciale à tirage limité offrira en sus deux DVD proposant une sélection de films issus de la collection de Ciné-Archives (1).

Corentin Lahu, archiviste.

1. Les deux versions (24€/35€ avec les DVD) du catalogue de l’exposition peuvent déjà être précommandées en ligne :

https://editionshelvetius.com/boutique/livres/livres-dart/les-rouges-saffichent/

Exposition 100 d’histoire de France et du PCF sur les murs. Les communistes s’affichent. Du 3 avril au 30 mai 2020 à l’Espace Niemeyer (2, place du Colonel-Fabien, Paris 19e). Vernissage jeudi 2 avril. Ouverture du lundi au samedi de 11 h à 19 h. Fermeture le jeudi. Nocturne (11 h-21 h) les mardis.