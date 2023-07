Agressions racistes au festival d'Avignon : réaction du PCF

Le Parti communiste français tient à exprimer sa solidarité avec l’équipe artistique de la pièce Carte noire nommée désir, ainsi qu’avec la direction du Festival d’Avignon, où elle était programmée.

Les violences verbales et physiques à caractère raciste à l’encontre des artistes du spectacle de la performeuse Rébecca Chaillon, qui ont émaillé les représentations, sont inacceptables.

Sans surprise, l’extrême-droite et la droite extrême n’ont pas hésité à se saisir du spectacle pour promouvoir leur idéologie haineuse, raciste et xénophobe.

Cette pitoyable polémique s’inscrit dans un contexte de remise en cause de la liberté de création et de conditionnement du soutien financier public à la création pour lui imposer sa feuille de route, mais aussi d’appropriation médiatique. Elle est l’une des manifestations d’une bataille culturelle qui vise à conditionner les esprits pour attaquer les valeurs de la République et l’aspiration à l’émancipation humaine.

Le monde de la création nous trouvera toujours à ses côtés pour défendre la liberté d’expression et le respect de la dignité humaine.

Paris, le 28 juillet 2023

Parti communiste français