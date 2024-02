Alzheimer – Le billet de Gérard Streiff

Stéphane Courtois, qu’on ne présente plus, cosignait en 1989 un essai intéressant, « Le sang de l’étranger », avec MM. Peschanski et Rayski, ouvrage qui réfutait catégoriquement des accusations adressées au PCF, selon lesquelles ce parti aurait abandonné Missak Manouchian à son sort. Cet aveu à l’époque a dû lui coûter mais prenons-en acte. Or, dans le dernier numéro du Point, revoici Courtois qui réaffirme sans vergogne que le PC effacerait la mémoire de Manouchian. Est-ce le camarade Alzheimer qui aurait frappé notre soviétologue ?

Gérard Streiff

Article publié dans CommunisteS, n°983, 14 février 2024.