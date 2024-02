Une grande ambition pour la jeunesse et pour l’École : le PCF mobilisé avec les enseignant·es !

Les déclarations de la ministre de l’Éducation ont révélé le projet du gouvernement : la mise en concurrence de l’école publique avec le privé et l’ouverture au marché de l’accès aux savoirs.

Le PCF soutient la grève des personnels de l’éducation du 1er février et les revendications salariales des enseignant·es qui ont perdu en 20 ans près de 25% de pouvoir d’achat.

Il appelle à la mobilisation aujourd’hui partout en France !

L’école publique doit être l’école de toute la jeunesse. Il faut pour cela lui en donner les moyens et revenir à 7,5% du PIB pour l’enseignement public. La question de la réunification de l’école dans un grand service public national est posée à terme pour en finir avec le séparatisme social et les logiques de marchandisation de l’école.

Le PCF propose :

=> Décréter un moratoire sur les fermetures de classes, de filières et d’options dans les établissements publics et sur les ouvertures de classes et de filières dans le privé

=> Limiter les effectifs de 20 à 25 élèves par classe de la maternelle au lycée

=> Revaloriser les métiers de l’éducation sur le plan de la rémunération, des conditions d’exercice, de la formation

=> Titulariser les enseignant·es contractuel·les exerçant depuis 5 ans au travers d’un concours spécifique & titulariser les AESH

=> Pré-recruter en urgence 20 000 étudiant·es avec rémunération, formation universitaire et titularisation par un concours niveau master.

Parti communiste français,

Le 1er février 2024.