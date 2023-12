Annonce Attal : Pas un euro supplémentaire pour l'Ecole

Gabriel Attal, Ministre de l’Éducation nationale vient d’annoncer les mesures qui constituent son « choc des savoirs ». Il en résulte une série de propositions autoritaires, dont certaines ont démontré leur inutilité, voire leur caractère néfaste dans la réussite scolaire des élèves les plus en difficulté.



Redoublement, obligation d’obtention du brevet pour accéder au lycée, groupes de niveau, autant de mesures qui nous plongent plus de 50 ans en arrière, avant l’avènement du collège unique qui offrait la possibilité pour chacune et chacun d’aller au lycée.



En réalité, pas un euro, pas une heure de classe en plus ne sont proposés dans ces annonces . Au contraire, il s’agit d’aggraver le tri social au collège, de rompre avec l’ambition de faire accéder le plus grand nombre à l’enseignement supérieur sans augmenter le budget de l’Éducation nationale.



Alors que la baisse démographique devrait permettre de réduire le nombre d’élèves par classe, il n’en est rien, alors que c’est un élément décisif dans la capacité des enseignants à donner à chacune et chacun ce dont les élèves ont besoin en terme d’accompagnement.



Alors qu’un élève a perdu entre 1 à 2 années de temps d’enseignement en classe depuis 15 ans, rien n’est avancé en termes de reconquête de ce temps volé.



Alors que la formation des enseignants est indispensable pour mettre en œuvre les gestes et les moyens de combattre la difficulté scolaire, il n’est proposé que le retour du redoublement, dont toutes les études indiquent qu’il est inutile d’une part, et que d’autre part, dans tous les pays où il est pratiqué, il a pour conséquence de réduire la durée d’études des élèves concernés.

Enfin, rien pour répondre à la crise du métier d’enseignant qui nécessiterait un plan massif de recrutement et une véritable revalorisation salariale doublée d’une reconnaissance de ce métier qui mérite mieux que l’exercice de communication et d’auto-promotion du ministre.