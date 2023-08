Annonces d'Attal - Une victoire qui en appelle d'autres

Le ministre de l’Éducation, Gabriel Attal, a annoncé une série de mesures relatives à la rentrée. Un choix de calendrier plus destiné à mettre en lumière le nouveau ministre qu’à une réelle réflexion. En effet, une partie des annonces est, comme souvent, inapplicable, alors que les emplois du temps, les recrutements et les cours sont déjà prêts. Le reste sera mis en place comme souvent à la hâte au détriment des professionnels de l’éducation, des familles et des élèves.

Le passage des épreuves de spécialités au mois de mars était emblématique de cette mauvaise méthode. Aujourd’hui le gouvernement recule, c’est une bonne chose. Le Mouvement jeunes communistes de France et de nombreux syndicats lycéens et professionnels n’ont eu de cesse, depuis le début de la réforme Blanquer, de dénoncer l’absurdité de ce calendrier. Le retour des mathématiques dans le tronc commun est aussi un aveu d’échec du gouvernement et de la réforme du baccalauréat. Les jeunes du pays ont perdu du temps, mais il s’agit aujourd’hui d’une victoire. Il est désormais temps d’abroger complètement la réforme Blanquer et le système Parcoursup.

Le nouveau ministre de la rue de Grenelle annonce aussi, sous forme de sous-entendu, renoncer à la mise en place du service national universel pendant le temps scolaire. Là aussi c’est un progrès. Toutefois, il annonce vouloir réfléchir à « un temps civique » pour occuper les élèves de seconde durant le mois de juin. La réalité c’est que le lycée n’a pas à être une garderie adaptée aux lubies du gouvernement. Avec assez de professeurs disponibles au mois de juin, les élèves auraient tout simplement cours.

Cette victoire en appelle bien d’autres. Elle est la preuve que, cinq ans après son vote, la réforme du baccalauréat peut encore être mise en échec et que le gouvernement peut encore reculer.

Le Mouvement jeunes communistes de France appelle les lycéennes et lycéens à se mobiliser dès la rentrée pour l’abrogation complète de la réforme du baccalauréat.

Le MJCF revendique des recrutements massifs dans l’Éducation nationale à tous les postes et une hausse massive des moyens matériels.

Le MJCF revendique que le nombre d’élèves ne dépasse pas 25 par classe.

Le MJCF revendique l’abrogation de la réforme Blanquer, de Parcoursup, et le retour au bac comme condition d’accès à l’enseignement supérieur.

Le MJCF revendique la gratuité des formations, y compris du matériel scolaire, y compris pour les lycées professionnels, des voyages scolaires, de la cantine et des transports.