Annonces d'Emmanuel Macron sur l'éducation : On continue et on accélère la casse de l'école

Lors de son allocution télévisée ne tenant compte ni de la colère populaire, ni de l’opposition massive à l’allongement de l’âge de départ en retraite à 64 ans, Emmanuel Macron fait le choix de poursuivre une politique illégitime et injuste.



En matière d’éducation, Macron n’a été capable que de promesses vagues, hors de toute réalité. Le remplacement des enseignants absents sera systématique, nous dit-il, alors que les moyens sont largement insuffisants pour y parvenir ! Les élèves seront mieux accompagnés mais seules quelques vagues heures ont été prévues en 6ème alors que les moyens se réduisent partout ailleurs !

Davantage de sports à l’école ? Mais pas le moindre début de mesure concrète pour y parvenir… La revalorisation des salaires enseignants ? Mais tout le monde a compris qu’elle allait être bien loin des attentes.



La seule certitude, c’est que des centaines de postes vont fermer à la rentrée prochaine et que le la crise de recrutement va empirer !

Quant au lycée professionnel, l’annonce présidentielle semble ne répondre qu’aux seuls impératifs du patronat en matière d’emplois peu qualifiés en dehors de toute perspective éducative et formatrice. Le tout en vantant le « succès de l’apprentissage » dont on sait désormais que son coût très élevé est loin d’avoir répondu aux réalités des jeunes de milieux populaires.



Les jeunes de lycées professionnels qui représentent près d’un lycéen sur deux se verront privés de scolarité dans un établissement du secondaire pour commencer à travailler encore plus tôt.

Loin de calmer les colères qu’il prétend avoir entendues, de telles promesses sans aucun ancrage dans la réalité ne peuvent être perçues par les élèves, leurs parents et leurs professeurs que comme la confirmation du mépris dans lequel ils sont désormais tenus depuis trop longtemps.

Le projet communiste pour l’école est en confrontation directe avec cette logique. Il faut redonner du temps aux jeunes pour apprendre, du temps de classe. Il faut redonner aux personnels enseignants du temps pour se former, pour enseigner et redonner à l’école les moyens de relever le défi de mieux former toute la jeunesse, et de donner à chacune et chacun les moyens d'être des citoyennes et citoyens à part entière.



La commission éducation du Parti communiste français,

Paris, le 18 avril 2023.