International

Appel du Parti communiste d'Israël: L'occupation est la Terreur, l'annexion est l'Apartheid

Le 5 juin 2020, c'est le 53e anniversaire de «la guerre d'agression» de 1967, au cours de laquelle Israël avait occupé la Cisjordanie, Jérusalem-Est et la bande de Gaza, le Golan syrien et la péninsule du Sinaï.



Cet anniversaire survient dans l'ombre de l'intention déclarée du gouvernement israélien d'annexer les terres palestiniennes occupées, soutenu par l'administration américaine, dans le cadre du désastreux "Deal of the Century". Ce qui signifie, perpétuer l'occupation, approfondir les colonies et créer un régime officiel d'Apartheid, tout en supprimant le droit du peuple palestinien à l'autodétermination et en empêchant la fin de l'occupation, des colonies et la création d'un État palestinien indépendant aux frontières du 4 juin 1967, avec Jérusalem-Est comme capitale et le droit au retour des réfugiés conformément aux résolutions internationales.

Le gouvernement de Netanyahu et l'administration Trump tirent la région au bord du gouffre et perpétuent tous deux le conflit au service de projets d'hégémonie, ils parient alors sur le silence de la communauté internationale sur ces crimes - crimes de guerre - d'autant plus que le monde est préoccupé par les implications du COVID-19 sur la santé, la société et l'économie.

Nous, les partis ouvriers et communistes soussignés, du monde entier, appelons les forces anti-impérialistes progressistes à poursuivre la lutte contre cette politique israélienne criminelle et contre le soutien impudent de l'impérialisme à la liquidation des droits du peuple palestinien, à l'extermination de toute chance d'exercer le droit international, à l’atteinte à la sécurité et à la stabilité dans la région.



À bas l'occupation !

Faites avancer la lutte du peuple palestinien pour l'autodétermination !

Partis signataires :

Parti communiste d'Albanie

Progressive Tribune of Bahrain

Parti communiste de Belgique

Parti communiste de Bohême et de Moravie

Parti communiste du Brésil

Parti communiste brésilien

Nouveau parti communiste de Grande-Bretagne

Parti communiste de Grande-Bretagne

Parti communiste du Canada

Les communistes de Catalogne

Parti communiste de Cuba

AKEL - Chypre

Parti communiste de Finlande

Parti communiste français

Parti communiste allemand

Parti communiste de Grèce

Parti communiste de l'Inde (marxiste)

TUDEH Iran

Parti des travailleurs d'Irlande

Parti communiste d'Israël

Parti communiste italien

Parti communiste italien

Parti communiste jordanien

Parti communiste du Mexique

Parti communiste de Norvège

Parti du peuple palestinien

Parti communiste paraguayen

Parti communiste péruvien

PKP-1930, le parti communiste philippin

Parti communiste de Pologne

Parti communiste portugais

Union des partis communistes-CPSU

Les communistes de Serbie

Parti communiste espagnol

Parti communiste des travailleurs d'Espagne - PCTE

Parti communiste du Sri Lanka

Parti communiste soudanais

Parti communiste du Swaziland

Parti communiste de Turquie

Parti communiste d'Ukraine

Parti communiste des États-Unis

Nouveau parti communiste de Yougoslavie