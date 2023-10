Israël - Palestine : appel du PCF pour la paix et la justice

Nous appelons à participer aux rassemblements qui se tiennent dans toute la France sur la base de cet appel et avec l’ensemble des forces progressistes qui se battent pour la paix et la justice.

Israël-Palestine : ensemble, pour la paix et la justice !

Parce que nous condamnons les actes terroristes perpétrés par le Hamas le 7 octobre contre la population civile israélienne, parce qu’il ne s’agit pas d’un acte de résistance mais d’un acte de barbarie, nous appelons à ce que leurs auteurs soient traduits devant les juridictions internationales, et nous exprimons notre solidarité avec le peuple israélien et exigeons la libération immédiate des otages ;

Parce que nous condamnons le choix du gouvernement israélien d’extrême droite de bombarder aveuglément des civils et de soumettre des millions de Gazaouis à un blocus responsable d’une catastrophe humanitaire, au nom d’une logique de vengeance qui relève de crimes de guerre selon le droit international, nous crions également notre horreur devant ce que subit le peuple palestinien, innocent des crimes du Hamas ;

Parce que nous sommes pleinement solidaires du peuple palestinien, qui voit ses droits à l'existence et à un État niés depuis des décennies, et qui subit la colonisation, l’annexion et un régime de discriminations dans l’indifférence générale ;

Parce que nous dénonçons ceux qui veulent couper l’aide au développement pour la Palestine, en ajoutant ainsi de la misère à la misère ;

Parce que nous lançons un appel à l’unité de la Nation contre l’antisémitisme et le racisme anti-musulman ;

Nous exigeons :

• Un cessez-le-feu immédiat avec la fin des bombardements et du déplacement forcé de la population.

• La mise en place d’un corridor humanitaire pour acheminer les produits de première nécessité.

• La protection de toutes les personnes civiles quelle que soit leur nationalité.

• La levée du blocus de Gaza en place depuis 2007.

• Une initiative diplomatique de la France pour une paix juste et durable sur la base des résolutions de l’ONU, en particulier la résolution n° 242 du Conseil de sécurité des Nations unies de 1967, exigeant le retrait des forces armées israéliennes des territoires occupés.

• La reconnaissance de l’État de Palestine par la France sur la base des frontières de 1967, aux côtés de l’État israélien, pour que les deux peuples réconciliés vivent en paix et en sécurité.

Nous appelons à participer aux rassemblements qui se tiennent dans toute la France sur la base de cet appel et avec l’ensemble des forces progressistes qui se battent pour la paix et la justice.

Avec les progressistes palestiniens et israéliens, avec toutes les forces démocratiques, avec toutes celles et tous ceux qui sont attachés dans notre pays au droit et à la justice, faisons grandir le mouvement populaire pour la paix et justice !