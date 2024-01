Guatemala : le PCF félicite le nouveau président Bernardo Arévalo

Le Parti communiste français (PCF) salue chaleureusement Bernardo Arévalo et Karin Herrera, à l'occasion de leur prise de fonctions en tant que président et vice-présidente de la République du Guatemala.



L'accession aux plus hautes responsabilités de l'État de deux figures reconnues pour leur probité et leur engagement démocratique inaugure une nouvelle phase dans l'histoire récente du pays et constitue un grand espoir pour le peuple guatémaltèque. Aujourd'hui, 80 ans après la Révolution de 1944, la victoire de Bernardo Arévalo ouvre la possibilité inédite d'un nouveau « printemps démocratique » pour conquérir de nouvelles avancées sociales au bénéfice des grandes majorités.



Cette victoire a été obtenue de haute lutte, face aux innombrables attaques et menaces menées par le « Pacte des corrompus », regroupant les secteurs économiques, politiques, médiatiques et mafieux, qui

veulent éviter toute remise en cause de leur modèle prédateur, corrompu et exploiteur des travailleurs et de la nature. Des attaques, constitutives d'une véritable tentative de coup d'État, qui se sont

poursuivies jusqu'au jour de la prise de fonctions du nouveau président, notamment au Congrès. L'élection de Samuel Pérez, député du Mouvement de gauche Semilla, à la présidence du Congrès, est un élément important allant à l'encontre des ambitions de la droite.



L'élection de Bernardo Arévalo, ainsi que la défense des résultats des élections, auraient été impossibles sans la mobilisation du peuple guatémaltèque et notamment des peuples et organisations autochtones. Pendant des mois, celles-ci ont mené une lutte courageuse et déterminée dans tout le pays, qui démontre que tout projet progressiste doit s'appuyer sur un mouvement populaire actif pour réussir.



Cela sera également le cas dans la nouvelle période qui s'ouvre, face aux efforts immenses qui seront nécessaires pour mettre fin à la corruption et la cooptation généralisée des institutions et établir un véritable État de droit et des politiques de justice sociale.



Le PCF sera aux côtés de toutes les forces progressistes de Guatemala dans leur lutte.



Paris, 15 janvier 2024