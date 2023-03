Argent - Le billet de Gérard Streiff

Jordan Bardella, le dirigeant du parti d’extrême droite, celui qui donne toujours un peu l’impression d’être sa propre statue, un look d’homme de cire tout à fait inquiétant, était reçu par ses compères, au Mans, samedi dernier, où il tint des propos convenus sur « la France, championne d’Europe des impôts » ; et la faute à qui ? au « poids de l’immigration ». Sa conférence s’intitulait « Où va l’argent ? », beau sujet alors qu’il s’exprimait depuis le « Country club », un château du 17e siècle, hôtel 4 étoiles très chicos. Alors, où va l’argent de Bardella ? Dans les résidences BCBG ; c’est sûr que là, il ne croisera pas d’immigrés. Encore que si on regardait bien du côté des cuisines…

Gérard Streiff