Arménie : « Nous en sommes venus au temps où l'humanité ne peut plus vivre avec, dans sa cave, le cadavre d'un peuple assassiné » (Jaurès)

L'Astrakh est en train de disparaître sous nos yeux. Les autorités de la République ont annoncé la dissolution des institutions au 1er janvier 2024. Des dizaines de milliers d'Arméniens ont déjà fui leur territoire pour rejoindre, dans des conditions humanitaires effroyables, la République d'Arménie. C'est une véritable épuration ethnique qui est en cours, sans susciter aucune réaction internationale concrète.

Nous n'en serions pas là, si la France et d'autres pays avaient reconnu la République d'Astrakh, comme le PCF le demandait dès 2019, ni si l'Union Européenne, au lieu de négocier l'accord du gaz de la honte avec l'Azerbaïdjan, avait défendu le droit des peuples à la sécurité et à la paix.

Le peuple arménien, courageux, reste seul alors qu'il est menacé dans son existence. Le dictateur d'Azerbaïdjan Aliev a déjà annoncé qu'il ne s'arrêterait pas là. Il menace directement le territoire de la République d'Arménie, notamment la province du Syunik pour assurer une continuité territoriale avec l'enclave azerbaidjanaise du Nakhitchevan.

La France doit être à la hauteur de son histoire, en se plaçant résolument aux côtés du peuple arménien. La décision prise d'ouvrir une antenne consulaire française dans la région du Syunik est un signe positif.

La France peut et doit aller plus loin. Il est urgent d'agir concrètement pour arrêter le processus en cours, qui peut à tout moment se traduire par un génocide si l'entreprise du dictateur Aliev et de ses soutiens n'est pas arrêtée.

Le PCF demande donc au gouvernement français :

De cesser immédiatement la vente d’armes à l’Azerbaïdjan

D'agir auprès de l'UE pour dénoncer l'accord sur le gaz d'Azerbaïdjan et pour imposer des sanctions diplomatiques et économiques aux régimes d'Aliev et d'Erdogan

De préparer dans le cadre de l'ONU l'envoi immédiat d'une force de protection et d'interposition internationale. Si cela s'avérait impossible, la France ne doit pas se priver de la possibilité d'agir en toute indépendance, si les autorités arméniennes en font la demande et en coopération avec elles, pour protéger le peuple arménien et lui permettre de se défendre alors que son existence est menacée.

Parti communiste français,

Paris, le 29 septembre 2023.