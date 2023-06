Assan Lakehoul élu 26e Secrétaire général du MJCF

Après un week-end de débat et un processus démocratique de plusieurs mois, notre Assemblée nationale des animatrices et animateurs a élu Assan Lakehoul 26e secrétaire général du MJCF. Il a grandi à Tournefeuille (31). 26 ans, assistant social, il a travaillé dans un centre de santé à Toulouse dans lequel il se spécialise sur le droit des étrangers, puis dans un CHRS.

Nous remercions Léon Deffontaines, secrétaire général depuis juin 2019. En 4 ans, le MJCF a multiplié par deux son nombre de fédérations, devenant la première organisation de jeunesse du pays.

Avec une Assemblée nationale des animateurs réunissant 250 jeunes, le MJCF sort renforcé. Suite à des heures de débats, nous avons des axes clairs pour mener nos combats l’an prochain. Nous mènerons le combat pour la paix et le désarmement nucléaire, nous nous battrons pour les droits du peuple palestinien et pour l’indépendance sur Sahara occidental. Nous souhaitons révolutionner le système éducatif avec un nouveau lycée général, un enseignement professionnel de qualité, et un système éducatif féministe.

Nous souhaitons également révolutionner le travail avec un travail digne, donc qui paie correctement, et émancipateur, donc que nous avons choisi. Nous ne voulons plus des sous contrats et contrats précaires propres à la jeunesse : statut détourné d’auto-entrepreneuriat, services civiques, alternance, apprentissage et stage sous-payés…

Avec un MJCF démocratique, utile, structuré et visible, nous deviendrons une organisation incontournable dans le pays. Assan Lakehoul et la coordination nationale renouvelée souhaitent maintenant faire passer un nouveau cap au Mouvement, en allant convaincre les jeunes les plus éloignés de la politique.

« Nous sommes forts dans les lycées généraux et dans le milieu étudiant, tant mieux. Allons au-delà ! Lycées professionnels, jeunes travailleuses et travailleurs, jeunesse en dehors des centres-villes des grandes métropoles, c’est aussi avec ces jeunes que nous allons construire le MJCF. »

Assan Lakehoul