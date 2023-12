Attelage – Le billet de Gérard Streiff

Le groupe « Identité et démocratie » (ID) auquel adhère le Rassemblement national au Parlement européen tenait ce week-end un meeting commun à Florence. ID rassemble la formation du Néerlandais Willers (qui veut interdire le Coran) ; « Alternative pour l’Allemagne » (aux liens avérés avec les néo nazis) ; le Tchèque Okamura (qui propose d’effacer l’Islam) ; le parti estonien Ekre pour lequel tout n’a pas été mauvais dans le régime nazi (et qui répète « si vous êtes noirs, repartez ! ») ; le Bulgare Kostadinov (anti-Roms, anti-LGBT) qui qualifie les vaccins de « liquides non identifiés ». Etc. Un bel attelage, rien que des gens propres sur eux, portant cravate, normalisés comme les aime le RN.

Gérard Streiff

Article publié dans CommunisteS, numéro 975, du 6 décembre 2023.