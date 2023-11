Au Forum de Xiangshan,    la sécurité humaine    collective est une affaire de tous

Peu de forums internationaux offrent aux pays en développement l’opportunité de faire entendre leurs voix et d’exercer une influence. Signe d’une volonté de plus en plus affirmée des pays du « Sud global » d’en finir avec un ordre du monde qu’ils subissent politiquement et économiquement, aucun n’entend désormais d’être tenu à l’écart d’une recherche et d’un règlement diplomatique et sécuritaire.

Le 10e Forum de Xiangshan qui s’est tenu du 29 au 31 octobre à Pékin sur le thème « Sécurité commune, paix durable » se voulait en ce sens une grande plateforme de discussions stratégiques accordant un espace de réflexion et de dialogue à une diversité de participants. Plus d’une centaine de pays, régions et organisations internationales étaient présents dont une importante proportion d’États les moins développés invités à s’exprimer lors de la séance plénière consacrée au « rôle des pays en développement dans la sécurité mondiale ». Démonstration a été faite que « la sécurité est une condition préalable au développement et que l’humanité est une communauté de sécurité indivisible ».

À l’heure gravissime où deux crises internationales, l’une en Europe l’autre au Proche-Orient - venant s’ajouter aux quelque 55 conflits étatiques qui frappent plus d’un milliard d’êtres humains - « mener des échanges en profondeur avec toutes » pour chercher « un règlement politique » est une priorité, insiste Pékin.

Créé en 2006 sur le modèle du « dialogue de Shangri-La » (organisé annuellement à Singapour par l’Institut international pour les études stratégiques (IISS), un think-tank britannique et par le gouvernement singapourien), le Forum de Xiangshan s’en démarque par son caractère inclusif et ouvert. Consacré à l’origine comme le « Shangri-La » à la zone Asie, il a, au fil des ans, élargi sa portée géographique au fur et à mesure que les tensions s’accumulaient dans le monde, exigeant d’entamer des processus de négociations. À cet effet, le Forum a accueilli les représentants de parties en conflit - de Russie, d’Ukraine, d’Israël et d’Iran, etc. - parmi les dialogues les plus significatifs initiés par cette 10e édition de la rencontre, celui entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan qui ont accepté de discuter de la question du Haut-Karabagh.

La Chine confirme ainsi sa nouvelle ligne diplomatique en déployant des efforts de médiation dans différents conflits. Non sans succès : la réconciliation qu’elle a parrainée entre l’Arabie saoudite et l’Iran en est une référence significative. Elle ne compte pas en rester là comme l’assurait dans son discours d’ouverture le président du Forum, le général Liu Zhenli : « La Chine est prête à travailler avec tous les pays pour explorer une nouvelle architecture de sécurité. » La question de savoir « de quel type de concept de sécurité le monde a besoin et comment les pays peuvent parvenir à une sécurité commune » est devenue « un sujet de notre époque pour tous ».

Pékin a déjà lancé officiellement une réflexion internationale sur ce sujet d’où le thème du Forum. En février dernier, elle publiait un « Document de réflexion sur l’Initiative mondiale de sécurité » (ISM) explicitant les grands principes du projet. Ces derniers ont d’ailleurs servi de base au plan en douze points avancé par Pékin pour des pourparlers entre la Russie et l’Ukraine.

« L’ISM vise à éliminer les causes à la racine des conflits internationaux, promouvoir une paix et un développement durables dans le monde », peut-on lire dans le document. Dans ses grandes lignes, l’ISM préconise la mise en place ou le développement de plusieurs « plates-formes et mécanismes de coopération » et leur mise en réseau et propose six engagements de base : adhérer à la vision d’une « sécurité commune et durable », respecter la souveraineté et l’intégrité territoriale de tous les pays, se conformer aux principes de la Charte des Nations unies dont le rôle est défini comme central.

On aura remarqué que l’ensemble de ces propositions ont trouvé peu d’écho dans la sphère occidentale !

Dominique Bari

Article publié dans CommunisteS, numéro 974 du 29 novembre 2023.